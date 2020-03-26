CHP’li belediye başkanı görevden alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti. Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar “silahlı tehdit” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi.





Aydar’ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar’ın mazbatasının iptaline karar verdi. Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.





12 MARTTA DA GÜNDEME GELMİŞTİ





12 martta da Aydar’ın görevinden alındığı iddia edilmişti. Yerine kayyum atandığı iddiasını reddeden Kadir Aydar, “Görevimin başındayım. Bana siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar” demişti.





Adana Valiliği de, Aydar’ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını kaydetmişti.