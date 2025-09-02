Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li belediye başkanının ailesinin evine ‘molotof’lu saldırı /02 Eylül 2025 09:26

CHP’li belediye başkanının ailesinin evine ‘molotof’lu saldırı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ailesinin evine molotof kokteyli atılan CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dairesinde çıkan yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Komşuların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, iki şüphelinin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.



Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’ndeki Çardak Apartmanı’nda yaşanan molotoflu saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda, apartman sakinlerinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, saldırıya uğrayan dairenin CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi.

Olay sırasında evde Başkan Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesi bulunuyordu. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, MAHALLELİ KOVALADI
Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
