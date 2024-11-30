CHP’li belediye başkanları Ankara’da toplandı: Masada hangi başlıklar var?

Belediye başkanlarının gündeminde kayyım belediyeciliği ve iktidarın belediyelere yönelik saldırıları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısı, SGK borçları üzerinden gündeme getirilen hacizler değerlendirilecek.









"BU YASAYI MECLİS’E GETİRMİYORLAR"





ERDAL BŞİKÇİOĞLU'NDAN KAYYIM AÇIKLAMASI





ÖZEL' AKIN GÜRLEK SORUŞTURMASI

CHP’li 414 belediye başkanı parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında bugün bir araya geldi.İçişleri Bakanlığı’nın Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atamasının ardından Özel, 30 Kasım’da belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda CHP’li 414 belediye başkanı bugün CHP Genel Merkezi'nde toplandı.Toplantıda Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, belediye şirketlerinin de borçları nedeniyle, belediye aktarılan paydan kesinti yapılmasına karar verilmesi ve bu konuda atılacak adımlar da yer alacak.Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li kurmaylar, "Toplu sözleşmelerde taşrada 28 bin, merkezde de 45 bin arası bir aralıkta taban ücretleri belirledik. Kreşlerimizi artırma hedefimiz sürüyor. Bizim önerimiz borçlarla ilgili beklenen yapılandırma yasasının çıkması ama önce elimizi kolumuzu bağlamak için tahsilin bitmesini bekleyecekler sonra yasayı çıkartacaklar. Burada gerçekten adaletten yoksun bir uygulamanın içerisindeler. Kaynak yaratacağız. Gelirleri arttıracağız, tasarruf edeceğiz. Hızlı bir aksiyon alıyoruz” ifadelerini kullandı.CHP’li kurmaylar, "İktidar SGK borçlarıyla ilgili bir yapılandırmayı çıkarmıyor. Bu yapılandırma Şubat-Mart ayında çıkacak. Şubat-Mart’a kadar belediyelerde bütün tahsilatı gerçekletirecekler. Sonrasında yapılandırmayı çıkaracaklar. SGK’nın Ekim ayı itibarıyla alacaklarının toplamı 960 milyar. Bunun 90 milyarı belediyelere, bunun 64 milyarı CHP’li belediyelere ait. Bunların büyük çoğunluğu bizim yeni aldığımız belediyelerimiz. Yapılandırmayı çıkarmıyorlar ama şu anda Türkiye’de vergi tahakkuk tahsilat oranları düştü. Tükiye’deki özel sektörün tamamı yapılandırma bekliyor. Bir yandan vergi tahsilat oranları düşerken, ülkenin tamamını yapılandırmayla ilgili bir yasayı beklerken, diğer yandan sırf belediyeleri cezalandırmak için yapılandırma yasasını Meclis’e getirmiyorlar. Bizim önerimiz şu; getirin yapılandırma yasasını belediyelerimiz geçmişe dönük borçlarını yapılandırmayla, takaslarla ya da mal değişimleriyle halletsinler. Geriye kalan dönemde cari borçlarını tahsil edelim. 60 milyon lira aylık İller Bankası pay alan bir belediye 40 milyon lira geri ödeme nasıl yapacak? Bunun yönetilebilir olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca, nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerin belediye başkanlarıyla da ayrı bir toplantı yapılacağı öğrenildi.Öte yandan toplantı öncesi ''kayyım'' atamalarını değerlendiren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, şöyle konuştu:"Kayyımların hiçbirisinin arkasında değiliz tabii ki. Demokratik bir yapının sonucu değil maalesef. Bu bağlamda da burada neler yapılabileceği ve yarınları nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bir toplantı yapıyoruz. Katılmak mümkün değil, sadece ona değil kreşlerle ilgili görüşlere de katılmak mümkün değil. Daha sağlıklı bir geleceği inşa etme adına yapılan bu toplantıya katıldık. Umarım hepimiz için hayrolur."Beşikçioğlu, Özgür Özel'e Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmasını da "Bunu ben değil daha önceden birçok yazarımız söylemişti zaten; 'eğer siz düşüncenin üstesinden gelemiyorsanız düşünenin üstesinden gelirsiniz' ki en büyük arıza da burada çıkar zaten" ifadelerini kullandı.