CHP’li Bülbül: AKP’nin hukuksuzluklarına rağmen karar bir nebze umut verici

Bülbül’ün KHK’ların sebep olduğu mağduriyetleri hatırlattığı paylaşımı şöyle:





Anayasa Mahkemesi, KHK ile kamu görevinden ihraç edilip mahkeme kararıyla görevine iade edilenlere tazminat ödenmeyeceğine dair hükmü 7 Ekim‘de iptal etti.Aynı zamanda hukukçu olan CHP Aydın Miletvekili Süleyman Bülbül, karar sonrası yaptığı açıklamada “Yaşatılan AKP hukuksuzluğuna ve reva görülen zulme bakıldığında söz konusu kararın hiçbir mağduriyeti gidermeyeceği apaçık ortada olsa da hukuksuz bir tutumun sona erdirilmiş olması adına bir nebze umut vericidir” ifadelerini kulllandı“Anayasa Mahkemesi, KHK ile kamu görevinden ihraç edilip mahkeme kararıyla görevine iade edilenlere tazminat ödenmeyeceğine dair hükmü 2024/89 Esas ve 2024/148 Karar sayılı kararıyla 07/10/2024 tarihinde iptal etti. Bir gece yarısı yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile hukuksuzca kamu görevinden çıkarılan binlerce insan ve aileleri sivil ölüme terk edildi. Adil yargılanma hakkı, hak arama hürriyeti ve Anayasanın 36’ıncı maddesi ile güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkı OHAL kisvesi altında ihlal edildi.Tüm bu hukuksuzluklar neticesinde;2016-2023 yılları arasında 93 KHK’lı intihar etti.21 kişi öldükten sonra OHAL Komisyonu ya da mahkemeler tarafından göreve iade edildi.Bugüne kadar AİHM bu konuda toplam 2 bin 61 kişi için ihlal kararı verdi. Ancak mahkeme kararlarına rağmen binlerce KHK’lı görevine başlatılmadı.Yaşatılan AKP hukuksuzluğuna ve reva görülen zulme bakıldığında söz konusu kararın hiçbir mağduriyeti gidermeyeceği apaçık ortada olsa da hukuksuz bir tutumun sona erdirilmiş olması adına bir nebze umut vericidir.''