CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından 'ekonomik kriz' vurgulu ortak açıklama

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in ev sahipliğinde Eskişehir’de bir araya geldi.





Ülke gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla Eskişehir’de Başkan Yılmaz Büyükerşen’in ev sahipliğinde yapılan buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise mazeretleri nedeniyle Eskişehir’deki buluşmaya katılamadılar.





ORTAK BİLDİRİ OKUNDU

Buluşmada başkanlar tarafından yapılan değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yapılarak ortak bildiri kamuoyu ile paylaşıldı.





Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in okuduğu bildiride şu görüşlere yer verildi:





TAHAMMÜL EDİLEMEZ HALE GELMİŞTİR

"Toplantımızda belediyecilik çalışmalarımızda iş birliği kararlılığımızı bir kez daha vurgularken; mevcut ekonomik tablo, yoksulluk, akaryakıt ve katlanılamaz hale gelen enerji giderleri başta olmak üzere artan maliyetler ve ekonomik krizin boyutlarını ele aldık. Akaryakıtta ardı ardına gelen zamlar ile toplu ulaşımda artık otobüslerin, dolmuşların, taksilerin tekerinin döndürülemez olduğunu görmekteyiz. Maliyetlerdeki inanılmaz artışa karşın hükümetin bu alanda belediyelere ek kaynak ayırması, akaryakıt konusunda destek sağlanması, ÖTV ve KDV’nin kaldırılması tekliflerinin dikkate alınması gibi konularda çalışma yapılması gerekmektedir. Su temini ve toplu taşıma başta olmak üzere, üretilen hizmetlerin tümünde enerji ve akaryakıt giderleri tahammül edilemez hale gelmiştir.





ART NİYETLİ GÖRMEKTEYİZ

Son dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın yaşam koşulları daha da kötüleşirken, CHP’li belediye başkanları üzerinden medyada sürekli suni siyasi gündemler yaratılmasını manidar ve art niyetli görmekteyiz. Ne yazık ki, gençlerin sosyal yaşamlarının bir parçası olan konserlere, hatta sanatçılara dahi tahammül gösterilmemektedir. Gençlerimiz ülkemizden gitmek istemekte, umudu başka ülkelerde aramaktadırlar. Bu durum ülkemizin geldiği noktanın en can yakıcı örneğidir. Halkımız kutuplaşmadan yılmış, ayrımcı dil ve nefret söylemleri toplumu canından bezdirmiş, din, dil, etnik köken ve mezhep gibi kavramlar üzerinden yapılan ayrıştırıcı ifadeler milletimizi yormuştur.





BU KARANLIK GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Şehirlerde bir diğer büyük sorun ise sığınmacı meselesidir. Kentlerin demografik yapısını bozan, şehir ekonomisinde arz talep dengesini alt üst eden, belediyelerin tüm stratejik hizmet planlarını öngörülemez hale getiren bu durum, büyük bir soruna da yol açmaktadır. Son dönemde giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle, sosyal hayatın içerisinde yer alamayan gençlerin, anne ve babaları işsiz kalan çocukların yaşadıklarını derinden hissediyor, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Belediye meclislerinde halkın yararına olan projelerin kasten engellenmesi, sorunlara çözüm aradıklarını söyleyenler için gerçek bir samimiyet testidir. Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.''