Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Emir: Sahte diploma, kolay kariyer, çürümüşlüğün açık örneğidir /06 Ağustos 2025 15:11

CHP’li Emir: Sahte diploma, kolay kariyer, çürümüşlüğün açık örneğidir

Sahte diploma skandalını “ulusal güvenlik krizi” olarak nitelendiren CHP'li Emir, “Devletin en mahreminde istihbarat örgütleri orada cirit atıyordur” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, sahte diploma skandalını “ulusal güvenlik krizi” olarak niteledi. Emir, “Devletin en mahremine giren çeteler varsa, istihbarat örgütleri nerelere sızdı? Bir çete girmişse istihbarat örgütleri orada cirit atıyordur” dedi.

Sahte diploma skandalının yalnızca bireysel bir suç değil, Türkiye için ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Emir, “Sahte diploma meselesi açıkça bir ulusal güvenlik krizidir. Adını koymamız lazım. Bunun adı ulusal güvenlik krizidir” diyerek hükümete sert eleştiriler yöneltti.

‘TABİ Kİ SİZ BAŞLATACAKSINIZ’

İçişleri Bakanlığı’nın sürece ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Emir, “Biz başlattık soruşturmayı diyorlar. Tabii siz başlatacaksınız. Kim başlatacak başka?” diyerek bakanlığın kendisini başarı göstermeye çalıştığını ifade etti.

Emir, “Bir İçişleri Bakanı ‘soruşturmayı biz başlattık’ der mi arkadaşlar? Zaten sen başlatacaksın. Ama sen niye geç başlattın? Niye soruşturmayı derinleştirmiyorsun? Niye sorumluları ortaya koymuyorsun?” dedi.

‘İSTİHBARAT ÖRGÜTLERE NERELERE GİRMİŞTİR’

Emir, konunun sadece sahte diploma meselesiyle sınırlı olmadığını, devletin en mahrem noktalarına sızma riskinin bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ulusal güvenlik krizidir bu bu krizin adı. Peki hepimizin aklındaki soru. 3-5 kişi devletin en mahremine girmişse o halde başka istihbarat örgütleri nerelere girmiştir?

Var mı bu sorunun cevabı arkadaşlar? Senin diploma merkezlerine, e-devletine, üniversitene, BTK’nın içine eğer 3-5 tane organize suç örgütü üyesi girmişse, bir çete girmişse istihbarat örgütleri orada cirit atıyordur.

‘ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN AÇIK ÖRNEĞİ’

Kamu kurumlarında yaşanan bu durumun, devlet yapısındaki bozulmayı gösterdiğini belirten Emir, “Her tarafıyla dökülen, her tarafıyla bir skandal olan, çürümüşlüğün açık bir örneğiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de milyonlarca gencin büyük zorluklarla üniversiteye girmeye çalıştığını hatırlatan Emir, “Bir üniversitede okumak ve o okula girmek nasıl büyük bir eziyet? Aileler için, gençler için. Ve gençler umudunu o yüzden başka ülkelerde arıyorlar” dedi.

SAHTE DİPLOMA, KOLAY KARİYER

Emir, buna karşın sahte diplomalarla kariyer basamaklarının kolayca çıkılmasına tepki gösterdi:

“Birileri oturduğu yerden diploma düzenliyor. Diploma satıyor, diploma alıyor. Doçent oluyor, profesör oluyor, daire başkanı oluyor.”
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