Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Gök: 17-25 Aralık dosyası iktidar gücüyle kapatıldı, yeniden açacağız /30 Ağustos 2022 14:45

CHP’li Gök: 17-25 Aralık dosyası iktidar gücüyle kapatıldı, yeniden açacağız

CHP Milletvekili Levent Gök, AKP'nin kontrolündeki yargı tarafından kapatılan 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yeniden açacaklarını söyledi.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker’in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanına uzanan rüşvet ağını deşifre etmesi gündemi sarstı.

“RÜŞVET SARAY’A GİRMİŞ”
TBMM Başkanvekili ve CHP Milletvekili Levent Gök, KRT Televizyonunda katıldığı programda rüşvet ve yolsuzlukları anlattı. Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun isminin karışmasını değerlendiren Gök, “SPK Başkanını kim atıyor? Rüşvet ağı sıradan bir iş değil. Cumhurbaşkanının danışmanından bahsediliyor. Rüşvet Saray’ın içine girmiş.” dedi.

“PARALARI SIFIRAYIN KONUŞMASI GERÇEKTİ”
“17-25 Aralık yolsuzluklarını hatırlayalım. Ne olduydu orda. Kim söyledi paraları sıfırlayın diye. Hangi bakanlar çocukları.” diyen Gök’e sunucunun “O konuşmalar için montaj dendi.” sözleri üzerine “Hepsi gerçekti hepsi onların doğrulandı.” karşılığını verdi.

“17-25 ARALIK YENİ SORUŞTURMAYA TABİ TUTUTULACAK”
Bugünkü yolsuzluk ve rüşvet ağının 17-25 Aralık’ta da görüldüğünü kaydeden Gök, “17-25 Aralık iktidar gücüyle şimdilik kapatıldı. Elbette her biri bunlar soruşturmaya tabi tutulacak. Niye tutulmasın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormayacak mıyız? 17-25 Aralık Türkiye tarihinin iktidar bakanlarının ve başbakanı adının karıştığı çok güçlü delilerle delilendirilmiş büyük bir yolsuzluk dosyasıdır. Şimdi bunu kendi sayısal çoğunluklarıyla Meclis’te kapatmaya çalıştılar. Ama geldiğimiz nokta yolsuzluk algı sıralamasında Türkiye 180 ülke arasında 96. sırada yer aldı. Bu vahim bir tablo. Ve AKP iktidarı döneminde 32 sıra düşmüşüz. 64 ile başlamışlar 96’ya gelmişiz.” açıklaması yaptı.
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