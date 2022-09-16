CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için Twitter’dan yayınladığı baş sağlığı mesajında, “25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.







CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Pekşen ise “25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen’in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” dedi.