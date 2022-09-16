Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti /16 Eylül 2022 17:35

CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

CHP’nin eski Milletvekili Haluk Pekşen, bir süredir tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için Twitter’dan yayınladığı baş sağlığı mesajında, “25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Pekşen ise “25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen’in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” dedi.
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