CHP’li Kaftancıoğlu'ndan iddialı çıkış

İstanbul’da 4,5 milyon hanenin kapısın çaldıklarını dile getiren Kaftancıoğlu “Neden 5-10 yıl önce gelmediniz, bizi AK Parti’ye mahkûm ettiniz’ diyorlar” dedi.





AKP’nin hedefindeki isim Kaftancıoğlu, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşarak siyasi atmosferi, parti üyeliğinin düşürülmesine kadar giden dava sürecini değerlendirdi.





Kaftancıoğlu, “Bugünün iktidarı, iktidardaki ittifakı kendileri gibi düşünmeyen, önlerinde engel gibi gördükleri, iktidarlarının devamında tehlike olarak gördükleri her muhalifi; kimilerini hukuk yoluyla, kimilerini farklı şekillerde ya susturuyorlar, ya da cezalandırıyorlar, benim sürecim de tam anlamıyla bu yaklaşımın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor” dedi.





“FARKI KAPATACAK KADAR OY ÇALAMAYACAKLAR”

“Farkı kapatacak kadar manipülasyon ya da oy çalma gibi bir şey yapma ihtimalleri yok” diyen Kaftancıoğlu “Halkın çok büyük bir çoğunluğu bu iktidarın yaptıklarını görüyor ve bir an önce artık seçim olsun da bu yozlaşmış, iyice çeteleşmiş devlet yönetimi iktidardan gitsin diye düşünüyor, üçüncüsü; seçim döneminde de hem vatandaşın sandığa gidip oyunu vermesiyle, hem de bizlerin “vatandaşın oyuna sahip çıkmak için” yapacağımız her şeyle birlikte göreceksiniz –bunu oldukça iddialı bir şekilde söylüyorum- tahmin edeceğinizin çok üstünde bir farkla gidecekler.” diye konuştu.