CHP’li meclis üyelerinin oturduğu apartmana kurşunlar isabet etti

Sözcü'de yer alan habere göre henüz kesinleşmeyen sonuçların ardından Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP'liler yurdun birçok noktasında kornalı, havai fişekli ve yer yer kurşun sıkarak kutlama yaptı.



Hatay'da ise CHP Dörtyol Belediye Meclis üyeleri Emre Arık ve Hüseyin Bağ'ın ikamet ettiği apartmana saat 21.00 sularında birden fazla kurşun isabet etti.



1 KİŞİ AYAĞINDAN VURULDU



CHP'li Arık, “Yapılan bu kalleş saldırı neticesinde komşum Emine Kendir ayağından vurulmuştur” ifadelerini kullandı.



“ARAÇTA AKP BAYRAKLARI OLDUĞU BİLGİSİ VAR”



Olay yeri incelemesinde 8 adet boş kovan toplandığını belirten Arık, “Saldırının beyaz renkli, içinde 3-4 kişinin olduğu, SUV tarzı bir araç içinden yapıldığı, araçta AKP bayrakları olduğu gelen bilgiler arasındadır” dedi.



“SALDIRI AİLELERİMİZ BALKONDA OTURURKEN GERÇEKLEŞTİ”



Apartmanda kendisiyle birlikte CHP'li Bağ'ın da yaşadığını ifade eden Arık, “İki CHP meclis üyesinin oturduğu apartmana seçim kutlaması esnasında yapılan bu saldırı tesadüfi değildir. Saldırı anında ilçe seçim kurulunda CHP Seçim Koordinasyonu görevimi yaparken Hüseyin Bey'in ailesi ve benim ailem balkonda oturduğu anda gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.



“KASITLI YAPILDIĞI AŞİKAR”



“Bu saldırının komşum Hüseyin beye veya bana kasıtlı olarak yapıldığı aşikardır” diyen Arık, “Bu kalleş saldırının sıradan bir maganda kurşunu olması ihtimali de ürkütücüdür. Çarşı merkezinde silahla insanların canını hiçe sayarak ateş edilmesi akla ve mantığa sığmamaktadır” ifadelerini kullandı.

