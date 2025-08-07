CHP’li Namık Tan’dan Hakan Fidan’ın diplomasına ilişkin 14 soru

Fidan adına sunulan belgede diploma türünün “Bachelor of Science (BS)” olarak geçtiğini hatırlatan Tan, ancak 1990’lı yıllarda bu alanda böyle bir diploma verildiğine dair kamuya açık bir kayıt bulunmadığını söyledi. Aynı dönemde “Bachelor of Arts in Social Science” programının mevcut olduğunu belirtti.









‘UZAKTAN EĞİTİM KURUMLARI YÖK TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK TANINMIYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın lisans diplomasıyla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerine dair sosyal medya üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. Tan, yaptığı paylaşımda, diplomanın niteliği ve YÖK denkliği başta olmak üzere birçok noktada kamuoyunu tatmin edecek şeffaflıkta bilgi paylaşılmadığını belirtti.Namık Tan, açıklamasında, Dışişleri Bakanı gibi Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden bir makamın başındaki kişinin özgeçmişinin her yönüyle şeffaf ve tartışmasız olması gerektiğini belirtti. Fidan hakkında yöneltilen soruların kişisel değil, kamusal olduğunu vurgulayan Tan, kamu güvenliği, liyakat ve anayasal eşitlik ilkelerine dikkat çekti.Tan’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından paylaşılan diplomanın, University of Maryland, College Park’a değil; uzaktan eğitim veren ve 2019’da adını “Global Campus” olarak değiştiren University of Maryland University College’a (UMUC) ait olduğu belirtildi.Tan, bu iki kurumun benzer isimler taşımasına rağmen yapılarının tamamen farklı olduğuna işaret ederek, Fidan’ın mezun olduğunu belirttiği UMUC’un hızlandırılmış ve standart lisans eğitimine denk olmayan bir sistem sunduğunu ifade etti.Diploma üzerindeki bölüm adı ve kampüs bilgisinin eksik olmasının da format açısından şüphe yarattığını ifade eden Tan, DMM’nin düşük çözünürlükte belge paylaşmasının da kamuoyunun güvenini zedelediğini ileri sürdü.Fidan’ın eğitim sürecinin, aynı dönemde yürüttüğü askerî görevlerle nasıl örtüştüğü konusunun da açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Tan, bu bağlamda YÖK tarafından verilen denklik belgesindeki ifadeleri de tartışmalı buldu.Özellikle, denklik belgesinde geçen “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Elektronik Astsubay Hazırlama Okulunda gördüğü öğrenim üzerine Almanya’daki University of Maryland University College’nin Politik Bilimler Programını başarıyla tamamlayarak…” ifadesinin, YÖK’ün görev sınırlarını aşan bir anlatım olduğunu savundu.UMUC gibi uzaktan eğitim ağırlıklı kurumların YÖK tarafından otomatik olarak tanınmadığını, bu tür başvuruların bireysel olarak değerlendirildiğini ve çoğunlukla sınırlı ya da ret kararlarıyla sonuçlandığını hatırlatan Tan, Fidan’ın diplomasının hangi program ve hangi esaslara dayanarak tanındığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.Tan, tüm bu nedenlerle kamuoyunun, Dışişleri Bakanı’nın eğitim geçmişine ilişkin daha açık ve net bilgilere ulaşma hakkı olduğunu vurguladı.”