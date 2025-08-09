CHP’li Namık Tan’dan o diplomaların peşini bırakmıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasına ilişkin tartışmalara değinerek, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın eğitim geçmişini de gündeme taşıdı.



Sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada Tan, “Geçerli bir üniversite diplomasının olup olmadığı” sorusunun Fidan tarafından belgelerle yanıtlanması gerektiğini belirterek, “Diplomanın ve YÖK denklik belgesinin Sayın Bakan tarafından ibrazı, YÖK’ün de geçerliyse tanıdığı denkliği verilerle açıklaması bu milletin beklentisidir” dedi.



Tan, Fidan’ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın akademik geçmişinin de incelenmesini önerdi. Yılmaz’ın LinkedIn profilinde Trent University ve George Mason University’de başladığı eğitimleri tamamlamadığını belirttiğini aktaran Tan, “Ne hikmetse 2014’te kaydolduğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden yalnızca iki yılda doktora programını tamamlıyor, bu süreçte kitabını da yazıp bastırıyor” ifadelerini kullandı.



CHP’li Tan, söz konusu belgelerin açıklanmasının hem bakanların kişisel saygınlığı hem de Türkiye’nin dış politikada uluslararası saygınlığının korunması için zorunlu olduğunu vurguladı.