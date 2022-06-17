Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Özgür Özel'den Erdoğan'a Suudi Arabistan tepkisi /17 Haziran 2022 23:55

CHP’li Özgür Özel'den Erdoğan'a Suudi Arabistan tepkisi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan açıklamasına CHP'li Özgür Özel'den tepki geldi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, “İkili, heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın ifadelerine sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın geçtiğimiz nisan ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, bin Selman ile kucaklaştığı fotoğrafı paylaşan Özel, "Sarıl sarıl sımsıkı sarıl…" ifadelerine yer verdi.
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