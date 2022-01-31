Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Özkan: Benzine 58, motorine 57 kuruş zam geliyor /31 Ocak 2022 17:07

CHP’li Özkan: Benzine 58, motorine 57 kuruş zam geliyor

Akaryakıta yapılan zamların sonu gelmiyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, benzine ve motorine yeni zammın beklendiğini duyurdu.

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Tuncay Özkan, konuyla ilgili paylaşımında, “Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak’tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle, Ankara’da benzinin litre fiyatı 14,12 TL olurken, İstanbul’da 14,05, İzmir’de 14,13 TL olarak satılıyordu. Özkan’ın dediği gibi zam gelmesi durumunda benzinin litre fiyatı 15 TL’ye dayanacak.


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