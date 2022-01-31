CHP’li Özkan: Benzine 58, motorine 57 kuruş zam geliyor

Tuncay Özkan, konuyla ilgili paylaşımında, “Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak’tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor.” ifadelerini kullandı.







Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle, Ankara’da benzinin litre fiyatı 14,12 TL olurken, İstanbul’da 14,05, İzmir’de 14,13 TL olarak satılıyordu. Özkan’ın dediği gibi zam gelmesi durumunda benzinin litre fiyatı 15 TL’ye dayanacak.









