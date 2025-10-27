Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Tan: Madem casusluk var, İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırsanıza /27 Ekim 2025 12:17

CHP’li Tan: Madem casusluk var, İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırsanıza

Emekli Büyükelçi ve CHP milletvekili Namık Tan, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturmasının İBB'ye kayyım atanmasını hedeflediğini belirterek iktidarın çelişkilerini ortaya koydu.

SHABER3.COM

CHP milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen ‘casusluk’ suçlamasına tepki gösterdi.

Tan, iktidar kanadının son dönemde İngiltere ile ilişkilerin tarihteki en mükemmel dönemini yaşadığını söyleyerek övündüğünü, hatta Eurofighter alımı için İngilizlerin Katar nezdinde lobi yaptığını böbürlenerek anlattığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“İngiltere istihbaratının başına İstanbul’da Rusya’ya yönelik siber ihbar hattının lansmanını yaptırıp onun da teveccühlerine mazhar oluyorlar. İngiltere ile işbirliği içinde Suriye’de Esat’ın devrilmesini planlamış olmaktan kendilerine oyun kurucu payesi çıkarıyorlar.

‘TRAJİ KOMİK CASUSLUK SUÇLAMASI’

Sonra, hem de İngiltere Başbakanının Türkiye’yi ziyaretinin birkaç gün öncesinde bir adam bulup, ona “İngiliz ajanıyım” dedirterek, onun üzerinden milyonlarca kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayımız olmuş IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na trajikomik bir casusluk suçlaması yöneltmeye kalkıyorlar ki akıllarınca oradan işi terör suçuna bağlayıp İBB’ye kayyum eliyle çökebilsinler.

Üstelik yakalanan bu namlı casusun iş ortağı Ingilizin şirketine de siber güvenlik ihaleleri verildiği ortaya çıkıyor. İşte kötü yönetimin çarpıcı bir resmi. Madem casusluk vakası ortaya çıkardınız çağırsanıza Ankara’daki İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına, göndersenize Londra Büyükelçimizi İngiliz Dışişlerine…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’li Tan: Madem casusluk var, İngiltere Büyükelçisi’ni... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:01