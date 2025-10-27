CHP’li Tan: Madem casusluk var, İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırsanıza

“İngiltere istihbaratının başına İstanbul’da Rusya’ya yönelik siber ihbar hattının lansmanını yaptırıp onun da teveccühlerine mazhar oluyorlar. İngiltere ile işbirliği içinde Suriye’de Esat’ın devrilmesini planlamış olmaktan kendilerine oyun kurucu payesi çıkarıyorlar.





CHP milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen ‘casusluk’ suçlamasına tepki gösterdi.Tan, iktidar kanadının son dönemde İngiltere ile ilişkilerin tarihteki en mükemmel dönemini yaşadığını söyleyerek övündüğünü, hatta Eurofighter alımı için İngilizlerin Katar nezdinde lobi yaptığını böbürlenerek anlattığını hatırlatarak şöyle devam etti:Sonra, hem de İngiltere Başbakanının Türkiye’yi ziyaretinin birkaç gün öncesinde bir adam bulup, ona “İngiliz ajanıyım” dedirterek, onun üzerinden milyonlarca kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayımız olmuş IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na trajikomik bir casusluk suçlaması yöneltmeye kalkıyorlar ki akıllarınca oradan işi terör suçuna bağlayıp İBB’ye kayyum eliyle çökebilsinler.Üstelik yakalanan bu namlı casusun iş ortağı Ingilizin şirketine de siber güvenlik ihaleleri verildiği ortaya çıkıyor. İşte kötü yönetimin çarpıcı bir resmi. Madem casusluk vakası ortaya çıkardınız çağırsanıza Ankara’daki İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına, göndersenize Londra Büyükelçimizi İngiliz Dışişlerine…”