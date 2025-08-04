CHP’li Tanrıkulu komisyonun alanının genişletilmesini istedi: KHK mağdurları var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ‘Terörsüz Türkiye komisyonu’ hakkında “Görev alanı bununla sınırlı olmamalı, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) mağdur edilen yurttaşlarımız var” dedi.



Partiler 31 Temmuz’da komisyona katılacak vekilleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a bildirmişti. 51 vekilden oluşması planlanan komisyon, İYİ Parti katılmadığı için 48 vekilden oluşacak.



AKP adı henüz açıklanmayan komisyon ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ olarak adlandırıyor.



Partilere göre üye dağılımı şöyle:



AKP: 21

CHP: 10

DEM Parti: 4

MHP: 4

Yeni Yol Grubu: 3 (Gelecek, Deva, Saadet)

HÜDA PAR, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti’den birer vekil



Tanrıkulu X’ten komisyonun KHK nedeniyle işsiz kalanlar için de çalışması gerektiğini savundu.



Diken’in aktardığına göre; CHP’li vekilin söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:



* Türkiye’nin önemli gündemlerinden biri de yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışmalarına başlayacak komisyondur.



* Elbette, bu komisyon Türkiye’de çatışmanın, silahın, şiddetin ve terörün son bulması için çalışacaktır; ancak görev alanı bununla sınırlı olmamalıdır.



* Türkiye’nin yeniden bir hukuk devleti haline gelmesi ve demokratikleşmenin sağlanması gerekmektedir.



* Komisyonun da mutlaka bu konularla ilgili eş zamanlı çalışması gerekir. Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) mağdur edilen yurttaşlarımızın mağduriyeti önceliklidir.



* Tam dokuz yıldır ihraç edilen, kamuda çalışamayan, hatta özel sektörde bile iş bulamayan yurttaşlarımız var; haklarında hiçbir mahkûmiyet kararı bulunmamakta.



* AİHM kararları var, uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları var, uygulanmıyor. Mahkeme kararları var, uygulanmıyor. Yargı süreçleri de uzadıkça uzuyor.



* Binlerce, on binlerce yurttaşımız bu şekilde mağdur edilmiş durumda. Bu yurttaşlarımızın durumu da mutlaka komisyonun gündeminde olmalıdır.



* Bu mağduriyetler giderilmelidir. Bunun için çalışacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.