Samanyolu Haber /Sağlık / CHP’li vekil Aydınlık, yoğun bakıma alındı /09 Ekim 2020 19:22

CHP’li vekil Aydınlık, yoğun bakıma alındı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

SHABER3.COM

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi devam eden Aydınlık, test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyurmuştu.

Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullanmıştı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören isimlerden.

Böcek'in son testinin negatif çıkmasına rağmen başka enfeksiyonlar nedeniyle akciğerinde ciddi sorun bulunduğu, buna yönelik tedavinin sürdüğü açıklanmıştı.

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Böcek’in tedavisi halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.

Üniversitenin rektörü Prof. Özlenen Özkan, Böcek’in yoğun bakımda makineye bağlı olduğunu belirterek, net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, yoğun bakım hastalarının durumunun her an değişebileceğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’li vekil Aydınlık, yoğun bakıma alındı Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:28:35