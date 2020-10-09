CHP’li vekil Aydınlık, yoğun bakıma alındı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi devam eden Aydınlık, test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyurmuştu.







Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullanmıştı.





CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören isimlerden.





Böcek'in son testinin negatif çıkmasına rağmen başka enfeksiyonlar nedeniyle akciğerinde ciddi sorun bulunduğu, buna yönelik tedavinin sürdüğü açıklanmıştı.





Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.





Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.





Böcek’in tedavisi halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.





Üniversitenin rektörü Prof. Özlenen Özkan, Böcek’in yoğun bakımda makineye bağlı olduğunu belirterek, net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, yoğun bakım hastalarının durumunun her an değişebileceğini ifade etti.