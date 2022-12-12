CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir il emniyet müdürüne ait olduğunu iddia ettiği telsiz anonsunu sosyal medyadan paylaştı.







Söz konusu anonsun kaydında, CHP’li Bakan’ın bir ilin emniyet müdürü olduğunu ima ettiği kişinin memurlara ''Tarzını ve haddini belirlemeyenlerin kafasını kırarım. Herkes gardını alsın'' ifadeleriyle sesleniyor.





CHP milletvekili Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şöyle:





"Bu ses kaydı kimin? Bir ilimizin emniyet müdürü olabilir mi? Senin yönettiğin bakanlık bu işte Süleyman Soylu iyi dinle. Hukuku koruyacak, halkın güvenliğini sağlayacak kişi sıralı amirlerini tehdit ediyor, hakaret ediyor; belli ki seni örnek alıyor. #PolislerSahipsizdir





Polis intiharları, intihar değil cinayet faili de sensin derken bunu kastediyorum. Balık baştan kokuyor. Amir zulmü devam ediyor hız kesmiyor. Bu sesin sahibi kendini biliyorsun bırak bir polisin kafasını kırmayı saçının bir teline zarar gelsin sana bu dünyayı dar ederim.





Bakan kol, bacak kırarsa, emniyet müdürü de kafa kırıyor. Emniyet Teşkilatını maddi otorite değil manevi otorite ile yöneteceğiz. Memur amirine saygı duyacak. Amir de memurunu koruyacak, gözetecek böyle liyakatsiz insanları Emniyet Teşkilatında barındırmayacağız."



