Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Veli Ağbaba, KHK’lılarla buluştu: 'İhraçların siyasi olduğunu biliyoruz' /26 Temmuz 2022 17:37

CHP’li Veli Ağbaba, KHK’lılarla buluştu: 'İhraçların siyasi olduğunu biliyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatyalı KHK mağdurlarıyla bir araya geldi. Hukukun askıya alındığı dönemde yaşanan mağduriyetlerin farkında olduklarını aktaran Ağbaba, KHK’larla yapılan ihraçların ‘siyasi’ olduğunu söyledi.

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Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı: “Bugün KHK mağdurlarıyla birlikteyiz. ’20 Temmuz sivil darbedir’ dediğimiz zaman bazıları bizi eleştirmişti ama gelinen süreçte 20 Temmuz sivil darbesinin, toplumda AKP’ye biat etmeyen kesimleri korkutmaya, sindirmeye yönelik bir darbe olduğu açıkça ortaya çıktı. KHK ile ihraç edilenlerin siyaseten ihraç edildiklerini biliyoruz. Haklarında beraat kararı olanlar var ve maalesef bu hukuk düzeninde, hukuksuzca, hukukun askıya alındığı dönemde cezalandırılanlar var. Bu mağduriyeti biliyoruz. Hala cezaevlerinde yaşanan mağduriyetleri biliyoruz. Bilinsin ki Türkiye’de tekrar bağımsız bir yargı ve yeni bir hukuk düzeniyle bu sorunlar çözülecektir.”


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