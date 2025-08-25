CHP’li Yavuzyılmaz’dan “Jersey Adası” iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye-Irak ham petrol boru hattında uluslararası anlaşmalara aykırı işlemler yapıldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) 2014-2018 yılları arasında ham petrol taşıma ücretlerini Jersey Adası’nda kurulan Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete ödediğini, bu ödemelerin önemli bir kısmının kaybolduğunu öne sürdü.



Yavuzyılmaz, “Bir milyar doların üzerindeki bir tutar Jersey Adası’nda adeta buharlaştı. Daha sonra bu şirket kapatılıp aynı isimle Ankara’da yeni bir şirket kuruldu. Böylece karanlık işlemler temize çekilmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.



CHP’li vekil, Sayıştay raporlarının yalnızca Ankara’daki TEC için hazırlandığını, Jersey Adası’ndaki şirketin hiçbir zaman denetlenmediğini söyledi. “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin ‘TEC denetleniyor’ açıklaması gerçeği yansıtmıyor. Bahsedilen raporlar Ankara’daki şirkete ait. Jersey’deki şirket için tek bir rapor bile yok” diye konuştu.



Yavuzyılmaz ayrıca, Türkiye’nin bu süreç nedeniyle uluslararası tahkimde 1,47 milyar dolar tazminata mahkûm edildiğini hatırlatarak, “Bu yüce divanlık bir suçtur. AK Parti devletin başını uluslararası alanda belaya soktu” dedi.