Samanyolu Haber /Politika / CHP lideri Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti /11 Şubat 2025 23:42

CHP lideri Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, görevden alınıp yerine kayyım atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e 'geçmiş olsun' ziyareti yaptı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; beraberindeki heyetle DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan ve görevden alınıp yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

Türk'e bir süredir gördüğü tedavi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Ziyarette DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de yer aldı.

'Geçmiş olsun' ziyaretine ilişkin CHP'den yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP lideri Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:32