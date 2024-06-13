CHP lideri Özel: Bahçeli ittifakımıza katılabilir

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesinin ve yine Erdoğan'ın Ankara'da sokak ortasında öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yayımladığı mesaja ilişkin gelen soruyu da yanıtladı.



Özel Bahçeli'nin yazılı açıklamasına ilişkin, "Belli ki Cumhur İttifakı’nda sorunlar var. O yüzden bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat hem bir bağlılık hem bir sitem hem bir umut hem bir tehdit barındırmış. Bunların hiçbiriyle meşgul değiliz. Çünkü şöyle bir yaklaşım var, Bahçeli eğer ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı" dedi.



Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Birkaç gündür önce Sayın Bahçeli’nin yüzüğünü sordunuz. Bahçeli’nin israf etmeden taktığı bir yüzüğe nefes israf edecek halim yoktu. Şimdi de yazılı bir açıklama yapmış. Çok fazla nefes israf edip de kamuoyunu yaratılmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı’nın sorunudur. Bizim sorunumuz değil.



Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye’nin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle tartışmamız, gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı’nda sorunlar var. O yüzden bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat hem bir bağlılık hem bir sitem hem bir umut hem bir tehdit barındırmış. Bunların hiçbiriyle meşgul değiliz. Çünkü şöyle bir yaklaşım var, Bahçeli eğer ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı.



Burada şöyle bir zorlukları olur, bizim ittifakımızda bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay’a seçtirmek için ricacı olmayız. Bz en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için konuşuruz. Bununla ilgili mücadele veririz. Mesela biz Papa seçimine dönmüş Yargıtay seçimini kilitleyip, sonra da bize yakın bir yüksek yargıcı Yargıtay Başsavcısı yapmak için pazarlık etmeyiz. Biz bütün asgari ücretlilerin enflasyona ezilmemesi için mücadele ederiz."



Öyle bize kimse ittifak filan önermesin, çünkü bugünün sorumluları bugünün sorumluluğunu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin, ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz." ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT



"Bahçeli'nin çıkışıyla bir erken seçim gündeme gelir mi?" şeklindeki soruya Özel, "O sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz" yanıtını verdi.

