‘SEN NEREDESİN ERDOĞAN, SALON ADAMI ERDOĞAN’





’23 YILDA 30 BİN 200 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ’





‘HESAP SORACAĞIZ’





‘SAHTE DİPLOMALAR DÜZENLEMİŞLER’





‘TORBACIYI NARKOTİK MÜDÜRÜ YAPMIŞ NAMUSSUZLAR’





‘LİYAKAT YOK EDİLDİ’





‘ÇALIK’IN ANNESİNİ AĞLATTILAR’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir çete İBB davası borsası oluşturdu, elimizde kanıtlar var. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim! O döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı HSK’nın emrindedir.” dedi.CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine yaz sıcaklarına rağmen devam ediyor. Mitinglerin bugünkü ayağı Tuzla oldu.Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:Ekrem Başkan masumdur. Karşımızda bir iftira çetesi vardır! Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. İnsan içine çıkamayacaksın dedin, ben 140 gün sonra, Yozgat’tayım, Konya’dayım, Mersin’deyim, Van’dayım Tuzla’dayım. Sen neredesin Erdoğan? Artık o salon adamı Erdoğan, serin salonlarda oturan ama milletin karşısına çıkamayan Erdoğan, 2 Kasım’da sandığı getir, millet versin kararı!Milletin yanında duran bütün kardeş partilere yürekten teşekkür ediyorum. Tuzla hep emek kokar ancak hep iş cinayetleriyle gündeme gelir. Bu bir yüzükle siyasete gelip evlatlarının gemicikleri olan birisi, o bir yüzükle gemiler, servetler olurken, Tuzla’daki vatan evları o gemileri yaparken can veriyor. Her gün ölümü soluyor, kanser oluyorlar. Can veriyorlar. Erdoğan 23 yılda 30 bin 200 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetlerinin olduğu bu ülkede yılın ilk yarısında 961 işçi iş cinayetlerine kurban giderken, yani ilk altı ayda 3 tane Soma faciasını bu ülkede yaşamışken, hala sermayenin üretim hırsını baskılamamak için gerekli tedbirleri almayanlara karşı Tuzla Meyda’nından sesleniyoruz. Elbette iktidarımızda refahı getireceğiz. İşsizliği bitireceğiz, elbette ki ülke kazanacak, patronlar daha çok kazanacak ama hem adil bölüceşeğiz hem de bu ülkeyi ucuz ölümler, kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkaracağız.Dünyanın pek çok ülkesinde iş cinayetleri tarihe karışırken, işçinin emeğinin, hayatının bu kadar değersiz olduğu bir ülkeyi kabul etmiyoruz. Bu ülkede ayrıcalıklı bir zümre dışında kimse güvenli değil, tersanedeki, madendeki, tezgahın başındaki işçi güvende değil, pazar yerinde katledilen çocuklar, para için çocuk öldüren yenidoğan çetesi, metan gazından ya da güneş altında Mehmetçiğin ölümüne sebebiyet veren iş bilmezlikler, ormanda yanan ağaçlar, canlar, ormanı kurtarayım derken hayatını kaybeden canlar var bu ülkede. Ne ormana, ne işçiye ne çocuğa iyi gelemeyen bu kara düzen şimdi de yine durduramadığı, kadın cinayetlerinden bir tanesini daha bugün yaşadık. TBMM’de bizim de grubumuza hizmet eden Saliha Akbaş katledildi. Şunu ifade etmek isterim ki kadın cinayetleri politiktir. İstanbul Sözleşmesinden çıkanlar, nafaka hakkına bile göz dikenler, kadının cumhuriyet ile kazandığı haklarına göz dikenler 1. dereceden sorumludur. Hesap soracağız!Sahte diplomalar düzenlemişler, sahte ehliyet belgeleri düzenlemişler. Maalesef bu ülkede çalışan, sınavı kazanan 1 milyon öğretmen atanmazken, 300 atanmamış öğretmen intihar etmişken, bazı uyanıklara sınava bile girmeden diplomalar veren 250 bin liraya diploma satan bir sistem 2025 yılında Türkiye’de olmuştur. Maalesef aylar sonra haber olunca bakanlık tarafından doğrulanmıştır.İnsan çıldıracak gibi değil diyor. 7 Ocak’ta 23 ilde, 23 Mayıs’ta 12 ilde toplam 35 ilde 197 şüpheliden 150 adli kontrol ile serbest bırakıldı. 30 yaşında 9 aylık belediye başkanını, kasasında mühür çıkan belediye başkanını gözaltına alanlar, 9 aydır bu skandalı örtüyorlar. Öbür tarafta sabah 6’da yaz, burada 9 aydır gizle. AKP’nin pislik paçasından akmaktadır. Bunu nasıl gizliyorsun? Çünkü bunun içinde Osmanlı torunuyum diyen şarlatan burada. Bakan yardımcın burada. Övünerek yazdığı 6 belgeyi özgeçmişinden kaldırmış.Nereye gitsen AKP var. Torbacıyı narkotik şube müdürü yapmış bu namussuzlar! Sarayda oturan biri diyor ki; ‘Millet aç, ne diye diploma konuşuyorsunuz’ diyor. Milleti aç bırakan da sensin, işsiz bırakan da sensin. İşin merkezindeki adam, 400 akademiyenin sahte sınav sonuçlarıyla doçent ya da profesör yaptığı söylüyor.Bunların tamamı bu rejimin başıma musallat ettiği liyakatsiz, partizan adamlardır. Bu listelerin tamamını ortaya çıkarana kadar peşini bırakmayacağız. Bazen diyorlar ya CHP ne yapıyor. Elimdeki önerge, TBMM Başkanlığına, üniversite mezunu işsiz genç sayısı milyonları bulurken, özellikle kamuda liyakatin yok edilmesi, sahte diploma ile istihadamı yaygınlaştırmaktadır. Üniversiteye sahte diplomalarının akademisyen olarak giriyor olması dolandırıcıların cesaretini arttırmaktadır. Hepsini saymış. Meclis’te komisyon kurulsun demiş. Hatay Milletvekilimiz Mehmet Güzelmansur. Bunu dün değil, 1 Aralık 2022 yılında söylemiş.Sonuç, AKP oyları ile reddedilmiş. Şimdi çıkmış 7 aydır biliyorduk, diyorsun. Marifet sanki.Şu kadar kalabalık bulsa ‘Büyük İstanbul Mitingi’ yapar. Murat Çalık’ın annesini ağlatarak, yine hapishaneye koydular. Gözümüz kulağımız Adli Tıp’ın üzerinde. Çalık hükümlü değil. Ceza almamış, suçsuzluk esas, yargılama başlasa suçsuzluğu ispat olacak. Dikkatle takip ediyoruz.