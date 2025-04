CHP lideri Özel'den çarpıcı iddia: 'Yalancı tanıklığa zorlananlar var'

'TANIKLIĞA ZORLANAN İNSANLAR VAR'





BOYKOT AÇIKLAMASI

Bu genel boykot bir günlüktü ama bizim boykota aldığımız sürekli boykot ettiğimiz markalar var onlara devam ediyoruz. Maltepe'yi görmeyen NTV var Doğuş grubu bunun restoranlarına gitmiyor Doğuş otodan araba almıyoruz. İlk başta bizim belediyeler. Mektup yazacağım Volkswagen'a Türkiye'deki temsilcileriniz böyle adamlar diyeceğim. Boykot yapılan firmalarda çalışanlara bahşiş bırakmak serbest, patrona hesap ödemek yasak.









OYUNCULARIN TRT DİZİLERİNDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamalarının ilk bölümünde 6 Nisan'da yapacakları CHP Kurultayı'na ilişkin konuştu. Özel, Kurultayın ardından bir miting yapacaklarını belirtti.Öte yandan, İmamoğlu soruşturmasında tanıklara baskı yapıldığı iddialarına yönelik de konuşurken, "Yalancı tanık meselesi birileri tarafından büyük bir suça zorlama olarak önümüzde. Maalesef bir kısmı Çağlayan adliyesinde tanıklığa zorlanan insanlar var. Suça bulaşmamaları konusunda o insanlara özellikle telkin ediyorum" dedi.Gençlerin boykot çağrısına verdikleri desteğe ilişkin de konuşan Özel, "Aslan gibi gençler onlar yaptı ben de destekledim. Aldın eline sepeti gittin oraya iletişim kampanyası yaptın. Boykotun bilinirliğinde hiçbir sorun yok. Allah razı olsun, bu iletişim fukaralarına. Boykotu bilinmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Bütün Türkiye gördü bomboş AVM'leri sen kimi kandırıyorsun".Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Delegelerimizin iradesini ortaya koyuyoruz. Dost olana güven duyduğu için memnuniyet, düşman olana da durumun ne olduğunu göstermek için mahcubiyet vadediyoruz.Misafir alınmayacağı gibi birçok saçma sapan iddia var. Salon 1800 kişilik, delegemiz 1300 kişi. Salonun hemen yanında aynı şekilde bu sürecin sağlıkla izlenebileceği geniş birkaç salonumuz daha var. Herkesin erişimine açık. PM adaylığı için hiçbir erişim engeli yok.Tek bir gündem maddesi var o da seçim. Bir aday varsa bir konuşma var. Birden çok aday varsa birden çok konuşma var.CHP ile bu süreçte dayanışma göstermek isteyen herkesi, gençleri, partili partisiz herkesi, sosyal demokratları, Kürt demokratları Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, CHP kongresine laf edenlere delegemiz sandıkta milletimiz ekranları başında gerekli cevabı verecekler. Ne basına, ne üyeye kapalıdır. Herkese açıktır.Kurultay 10.00'da başlıyor, 16.00 gibi formal kısımları tamamladıktan sonra vatandaşımızla buluşmayı hedefliyoruz.19 Mart darbe girişiminin üzerinden 15 gün geçti. Hükümeti elinde bulunduranlar darbeye kalkışıyorlarsa bunun adı sivil darbedir. Her zaman tankla tüfekle olmaz ama zihniyet aynı zihniyettir. 'Senin dediğin değil benim dediğim yönetecek.' Kendi rakibine yapılmış darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapıldığına tam bir mutabakat var. Anketler yüzde 70'in üzerinde gösteriyor. TRT'nin yanlı yayınlarına rağmen, merkez medyanın yanlı yayınlarına rağmen millet bunun İmamoğlu'nun önünün kesilmek için yapıldığına yüzde 70'in üzerinde inanıyor. Selefin halefe yaptığı darbedir bu darbe girişimi. Bu darbe başarısız olmuştur.Adil Karaismailoğlu darbe başarılı olsa İBB Başkanlığına getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir. Kimleri hedef aldıysa onları içeri koymuştur.İmamoğlu’nun 15 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı seçilmesi dünyanın gündemine oturdu. Oyla alamadıklar İBB'ye kayyım olarak gitme hayalleri, Tayyip Bey'in yıllardır yönetip de milletin yeter artık dediği, İstanbul'u başka gayretlerle ele geçirme çabalarını milletimiz geri püskürtmüştür.İki gün içinde karar vererek yaptığımız çağrıyla, Maltepe mitingi yapılamasın diye bayram tatili 9 güne çıkarılmış ama Maltepe tarihinin en kalabalık mitingi de o meydanda yapılmıştır. Mağdurlar hapiste, failler gayrimeşru bir şekilde yönetimde.Maalesef bu süreçte muhatabım bir cumhurbaşkanı değil cunta başkanı. Cunta başkanları sözden anlamaz, milletin iradesini sakatlamaya heveslenmiş demokrasiden nasibini almamışlardır.Şimdi geldik bu işin bir başka noktasına. Ekrem Başkanı yolsuzlukla terörle itham ettiler. Oyunu gördük.Şimdi buradan, bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki... Onun hedefi İmamoğlu'ydu biz de İmamoğlu'nun arkasında bütün Türkiye olarak durduk. Önseçim gününden 4 gün önce, ön seçim günü adayı hapse koydu. Meselenin hukuki olmadığı buradan belli.Adaylık için ne lazım diploma? İptal ediyor diplomayı. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. Talebimiz TRT'den canlı yayınlanması bütün yargılama. Ekrem Başkanı tutuksuz yargılayın, ama Ekrem Başkana soruları sorun cevapları millet duysun. Orası 'tıs' hiçbir şey yok. İftirayı atanın 55 tane suçu çıkmış, paçasından yolsuzluk akıyor.Yalancı tanık meselesi birileri tarafından büyük bir suça zorlama olarak önümüzde. Maalesef bir kısmı Çağlayan adliyesinde tanıklığa zorlanan insanlar var.Suça bulaşmamaları konusunda o insanlara özellikle telkin ediyorum.Gençlerin 1 günlük tüketim boykotuna biz de destek verdik. Hayatın içinde herkesin katkı verebileceği bir şekilde bu yaşanan olaylara tepki gösterdik. Çünkü 301 arkadaşları içeride. Diyelim ki suçlular, 1 gün yatarı yok suçlamaların.Yatmamaları gereken cezayı yatırıyorsunuz Musollini gibi. En üstten ceza verseniz 1 gün yatmayacak çocukları bayramda ailesinden ayrı bıraktınız. Dün boykot kararına destek verince, sokaklara çıkmayanlar hepsi alışverişe çıktı. O boykotu herkese duyurttum ya size. Oh. Aslan gibi gençler onlar yaptı ben de destekledim. Aldın eline sepeti gittin oraya iletişim kampanyası yaptın. Boykotun bilinirliğinde hiçbir sorun yok. Allah razı olsun, bu iletişim fukaralarına. Boykotu bilinmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Bütün Türkiye gördü bomboş AVM'leri sen kimi kandırıyorsun.Bir günlüktü ve biz CHP olarak bizi yayınlamayan, Saraçhane'yi görmeyenleri özel bir boykot listesiyle, boykotyap.org adresinden izleyebilirsiniz. Oradakileri sürekli boykot ediyoruz. Gençlerinkine dün destek verdik.Bir Ekrem İmamoğlu korkusuna memlekete yaşattıklarınıza bakın. İki elim yakanızda. Bir gün bunlar bir başka mahkeme kurulacak orada sorulacak. Allah katında ne diyeceksin? Günah defterinden satır satır okuyacaklar bunları.Hazımsızlık bütün Trabzon'u asla etkilemez. Bir eli bıçaklı gitmiş saldırmış. Ama bu bizi yıldıramaz.O sandık bu milletin önüne gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum. Bu benim eserim değil, senin eserin. Avrupa’nın iptal ettiği toplantılar senin eserin. Hala sandıkla bir bağın kaldıysa, mertsen koy sandığı önümüze. Varsa sal adayı yapın erken seçimi. Aday orada yatsın, getir sandığı millet nasıl çıkarıyor o adayı hapisten gör. Senden sonraki cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu. Bundan kaçamayacaksın. Gücünü aldığın sandığa ihanet etme. Kasım dersen kasım Eylül dersen eylülde. Hakem millettir. Millet seni seçerse, buradan çıkacağım diyeceğim ki “benim de cumhurbaşkanımdır. Ben de seçimi kaybettim dönüyorum eve.” Hodri meydan. Bu çağrıya cevap vermiyorsan cunta başkanısın.TRT'nin tutumu diye bir tutum yok. TRT'nin başında cuntanın atadığı bir müdür var. Bir sanatçı fikrini beyan ediyor, işten atıyor. Bir oyuncuyu dünya görüşünden dolayı seyircisinden koparmak haksızlık.Gözaltına alınanların da hepsinin serbest bırakılmasını bekliyorum. Türkiye'de e çok boykot konuşan ve siyasetini yapan Erdoğan'dır.Bütün bu yandaş basını boykot ediyoruz ama lokantada bizim seçmene fatura kazanacaksın gidip Saraya hizmet edeceksin.