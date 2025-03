CHP lideri Özgür Özel: Bu gece hiçbir kanunsuz yasağa uymayacağız

Saraçhane'deki İBB Binası'nda konuşan Özel, "Bu akşam önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yerdeyiz" dedi.









'ÖNSEÇİM' AÇIKLAMASI





SARAÇHANE'DE OY KULLANACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 20.30'daki Saraçhane buluşması öncesi, 18.30'da bir açıklama yaptı.CHP lideri, "Hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız. İstanbul'un, Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz" dedi.Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:Bu gece her yerde olabiliriz. Bu akşam önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer... Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladına saçının teline dokunmadan, ama yılmadan, durmadan, 81 ilde sokaklardayız. Meydanlardayız. Durmayacağız ve hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız. İstanbul'un, Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Ekonomi kötüye gitsin istemeyiz, huzur ve düzen bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz, düzeni bozmasınlar, bozmaya kalkmasınlar. Ne yapacaksınız diyene cevabımız: Korkmuyoruz! Pazartesi günü öğrenciler okula gitsin, işçiler işine gitsin, ben Ankara'da toplantımı, grup toplantımı yapayım istiyorum. Pazartesi normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz.Ekrem Başkan'a avukatlarını yollayıp bu geceyle ilgili ve Çağlayan sürecinde bizden ne beklediğini, hangi duyguda olduğunu sorduk: 'Bu gece benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var, sandım ki ailem diyecek, yarın kurulacak sandıklardır' dedi. Yarın kurulacak ön seçim sandığını, gelecekte kurulacak sandıkların güvencesi olduğu için önemsiyor. 86 milyona emanet etmiştir.CHP yarın üyeleri için 5 bin 960 sandık kurdu. Bu sandıkların nerede olduğuna üyeler CHP Mobil'den görüyorlar. Her sandığın yanında 5 bin 960 tane de dayanışma sandığı var. Kimlik ibrası bile zorunlu değil. İsim, soyisim, istenirse telefon... O listeye isim kaydettirip vatandaşlar dayanışma oyu kullanacaklar. CHP'li üyeler apartmanları gezecek, oy kullanmak isteyenin koluna girip oy kullandıracak. Kahvehane, lokanta, okul, iş yeri, en yakında... 973 ilçe binamızda sandıklar var.Manisa, Rize, Edirne, Hakkari'de de var. En yakın sandık soran ya chp.org.tr'ye giriyor ve ön seçim sayfasından giriyor ya da 0312 207 41 41'de her soruya cevap var. CHP üyesi olmanıza gerek yok. Ekrem Başkan'ın özle bir ricası var yoksa biz seçmen sayısıyla sınırlandıracaktık 55 milyon olarak... Ekrem Başkan sandık başına 18 yaşından küçüklerin oylarını da talep ediyor ama evlerinde hazırlasınlar diyor. Kalp yaparlarsa, resim çizerlerse, şiir yazarlarsa onları da dayanışma sandıklarına atmak üzere küçücük evlatlarımızı da dayanışma sandıklarımızın başına bekliyoruz.Ben Saraçhane'deki sandıkta oy kullanacağım. İstanbulluları da yarın oylarını kullandıktan sonra da Saraçhane'ye bekliyoruz ya da buraya bekliyoruz. Gelişmelere göre belli saatlerde dayanışma saatlerinin başında ben de görev alacağım.