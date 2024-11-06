CHP lideri Özgür Özel'den İBB'ye kayyım iddialarına dikkat çeken cevap

- Dilruba kardeşimiz yaptığı bir sokak röportajından içeri girdi. Ben kendisini cezaevinde ziyaret ettim. Ona dedim ki "Çok yakında serbest kalırsın". Dilruba'ya çıktığında sözlerimin arkasındayım ama sözlerimi öyle çarpıttılar ve öyle bir yerlere gitti ki, AKP'li seçmenlerin kalbinin kırıldığını görüyorum, onlar hakkını helal etsinler diye başla dedim. O da çok uygun karşılamıştı. O aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Gencecik bir kadını şeytanlaştırdılar. Saatler sonra serbest kaldı. Yatarı olamayan bir suç, ana muhalefet lideri de gidince serbest bırakıldı. Bu işin doğru tarafı. O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Bir baktım yanımda boş bir koltuk, size bir sürpriz var dediler. Dilruba, geldi ve oturdu. AKP'ye hareket ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. Gönül kırdı.





- Kayyım meselesi çok ciddi bir mesele. Birincisi Türkiye demokrasisini 80 yıl geriye götüren bir şey. Türkiye 80 yıldır belediyeye başkanlarını insanların seçtiği, verdikleri oylar ile şehirleri kimin yöneteceğine kara verdiği bir ülkeyken ve bu CHP'nin çok partili rejime geçmesi ile birlikte yarışla olurken, hiçbir dönemde kimse böyle bir şey cüret etmemişken, tenezzül etmemişken bu iktidar kazanamadığı belediyeleri kayyım ile ele almaktadır. Kendisine oy vermeyen Kürt seçmeni cezalandırmak.





- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyım atamalarını hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla ilgili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İBB ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak? gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uğur Dündar’ın sunduğu Arena’ya konuk oldu. CHP lideri Özel, Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine atanan kayyımlara ve gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Sözcü'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kayyım iddialarına dikkat çeken bir yanıt verdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, canlı yayında öne çıkan açıklamaları şöyle;- Hatay'a o kadar çok titizlendik ki, o kadar çok aman hata yapmayalım dedik ki. Bu noktada o doğru adayı belirleme noktasında da, Hatay'ın duygularını anlama, doğru işleri yapma konusunda eksik kaldık. Hatay'ı süreci doğru yürütemediğimiz için kaybettik. İki bin oyla kaybedildi, kaybedilmedi. Elindeki belediyeyi tamam hile oldu, itirazlarımız kabul edilmedi, vali il başkanı gibiydi falan mazereti yok. Hatay'ı kaybetmeyeceksin bu büyük üzüntüm.- Şimdi önümüzde bir genel seçim var. Ben o genel seçimden de CHP'yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak bir kez daha elbette Ecevit'e, elbette İnönü'ye, elbette Deniz Bey'e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacağım.