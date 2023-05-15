CHP listelerinden en az 34 ittifak adayı Meclis’e girdi

Millet ittifakı çatısı altında seçimlere katılan CHP, ortak liste çalışmaları kapsamında ortağı DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin üyelerine listelerinde yer verdi. CHP listelerinde Demokrat Parti’ye üç, DEVA’ya 25, Saadet’e 24, Gelecek’e 19 kontenjan tanınmıştı.









Anadolu Ajansı’nın verilerine göre saat 13:50 itibariyle Türkiye genelinde sandıkları yüzde 99,27’si açıldı. Buna göre 25 DEVA Partiliden 14’ü, 19 Gelecek Partiliden 10’u ve 24 Saadet Partiliden 10’u Meclis’e girmiş oldu.





Kesinleşmemiş sonuçlara göre en az 34 isim CHP listelerinden Meclis’e girmeye hak kazandı. Meclis’e giren bu isimler partilerinin üyeleri oldukları için Meclis’te CHP’yi değil, partilerini temsil edecek.





CHP 2018’deki genel seçimlerde oyların yüzde 22,65’i almıştı. Bu seçimlerdeyse oran kesinleşmemiş sonuçlara göre 25,38.