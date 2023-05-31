Samanyolu Haber /Gündem / CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partili vekiller istifa etti /31 Mayıs 2023 15:45

CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partili vekiller istifa etti

CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partili Selçuk Özdağ, beraberindeki 10 kişiyle birlikte CHP yönetimine istifa dilekçelerini verdiklerini söyledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili seçilen isimlerin kayıt süreci devam ediyor.

CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdağ, “Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz” dedi.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."

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