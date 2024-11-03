CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP yönetimi, 31 Mart seçiminde AK Parti adayına karşı kaybeden eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı disipline sevk etti.





CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.





Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.





CHP Sözcüsü Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.





'CHP DEM'LENMEKLE MEŞGUL' DEMİŞTİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Savaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yönetimini hedef almıştı.





"Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var" diyen Savaş, "Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadesini kullanmıştı.