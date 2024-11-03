Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti /03 Kasım 2024 22:44

CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP MYK'si oy birliğiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı disipline sevk etti. Savaş, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında "bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadesini kullanmıştı.

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CHP yönetimi, 31 Mart seçiminde AK Parti adayına karşı kaybeden eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı disipline sevk etti. 

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. 

Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

'CHP DEM'LENMEKLE MEŞGUL' DEMİŞTİ
Eski Hatay Belediye Başkanı Savaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yönetimini hedef almıştı. 

"Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var" diyen Savaş, "Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadesini kullanmıştı.   
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