CHP: Maltepe'de 2 milyonu aşkın kişi 'İmamoğlu' için Maltepe'de toplandı

* Ben size turpun büyüğünü göstereyim... Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar. Turpun büyüğü sensin Erdoğan, sensin!









"Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."









Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla bütün Türkiye'de yaygınlaşarak devam eden Saraçhane Meydanı protestolarının en büyüğünü bugün Maltepe’de gerçekleştirdi.Partinin çağrısıyla yurttaşlar, miting alanına sabahın erken saatlerinden itibaren "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yaptı.12.00'de başlaması beklenen miting, yurttaşların yoğun ilgisi sebebiyle 1 saat gecikmeli olarak 13.00'te başladı.Çelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:* 19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba.* Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız.* Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokraisi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi.* Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma deği bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik. Biz milletten aldığımız yetkiyi kimseyle didişmeden, kutuplaşmadan, o ağzı kötü, zihni kötü, her fırsatta hakaret yağdıranlara uymadan, AKP'nin, MHP'nin kıymetli ama hor gördüğü seçmenlerle ilişki kurduk. Hepimizin gözü önünde 'silkeleyin' talimatı verdi. CHP'li belediyeleri silkeleme hadsizliğine giriştiler.* 19 Mart'ta Ekrem Başkanı gözaltına alıp 4 gün tuttular. İşte o bir kırılma anıydı. Ya bekledikleri gibi herkes evinde oturacaktı ya da dünyanın en korkak saldırısına karşı millet cesaret kazanacaktı. İstanbul Üniversitesi önüne çekilen barikatı yıktı attı. İstanbul Üniversitesi'nin öncü sesine ODTÜ'nün devrimci sesi eklendi. Tüm üniversiteler eklendi. Bu süreçte her gece biz çoğaldıkça, daha kalabalık oldukça, Ankara ODTÜ'ye yürüdükçe mücadele büyüdü. 15 buçuk milyon kişi geldiler ve seçtiler. "Tek adama hayır, diktaya hayır, millet biziz, biz kazanacağız" dediler.* Eğer birileri bindikleri demokrasi treninden iniyorlarsa, eğer birileri kendilerini getiren sandığı meşru görüp, götürecek sandığa direniyorlarsa, rakiplerine yasak getirmek için iftiraya kalkışıyorlarsa, eğer birileri demokrasiyi araç görüp esas tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata, hilafete doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır ve bu mücadeleyi savunmanın yeri sokaktır.Özel, Maltepe'de anlık olarak 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.* Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya'daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Geçmişin mağduru zalim olduysa o gün de bugün de demokrasiyi savunanlar dünyanın bütün demokratlarıyla dayanaşacaklar.* Yeni boykot listesini açıklıyorum. TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz'ın kanallarını asla ama asla açmıyoruz. Buradan reklam vereceklere de sesleniyorum: Eğer biz, Yeni şafak'ta Sabah gazetesinde reklamınızı görürsek, o ürünü almayacağız. Bugüne kadar yapma dediler, bekle dediler... Nerede o NTV? Göreyim o NTV'yi. 15.00'te mitingimizi vermezse, onun bütün firmalarını buradan açıklayacağım.* Medyayla bağlantılı olmayan boykotları bir tek Turizm Bakanı'nın şirketi ETS Tur'a yapıyoruz. D&R'a gidiyor musunuz? Gitmeyeceğiz.* (Espresslob) Gençlerin bu firmayla sorunu var. Dün bize ulaşmaya çalıştılar ‘Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım’ dediler. Şimdi NTV inat ediyor. Dünya tarihinde bir ilk meydanı görmeyene gücümüzü görmeyene böyle.Özgür Özel'in açıklamasının ardından Habertürk, Maltepe Mitingi'ni canlı yayınlamaya başladı. Özel, "Habertürk, boykotun ucundan döndü" dedi.Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı.Özel şöyle konuştu:Habertürk, kısa süre sonra canlı yayından yine çıktı. Özgür Özel, "Yayını vereceklerse versinler, gözünün yaşına bakmam!" dedi.Özel konuşmasına şöyle devam etti:* Bu ülkenin tüm değerlerinin yarınları inşa etmesine katkı sağlayacağız. Erdoğan sıkışınca her türlü iftirayı attığı gibi şimdi de bize mnandacı demiş. Birisi mandacı olacaksa o çoktadır belli. Sen değil misin? Hadi safları netleştirelim. Biz Meclis'i savunanlarız. Sizin yolunuz Meclis'i 33 yıl kapatanların yoludur. sizin yolunuz davat Ferit'lerin yoludur.Sen 6. Filo'ya secde edenlerin saf tutanların arasındasın. Biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmiş'lerin arkadaşlarıyız.* Herkesin sözünü söyleybilmesi için bugün bu meydanda rengarengiz. Gökkuşağı farklı renklerin yanyana durduğu ve birbirine karışmadığı ama doğru bir yerde en güzel rengi verdiği doğa olayıdır. Çok kültürlüdür, çok partilidir. Bu meydan bu ülkenin umududur, yarınlarıdır. Bu meydan kayyuma, tutuklamaya, gözaltına alınmaya, kötü muamaleye karşıyız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!Konuşmasını tamamlayan Özel, ardından İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte yurttaşlara selam verdi.Maltepe Miting Alanı'na giden Marmaray hatlarında yoğunluk yaşandı. Maltepe mitingi için İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe durakları tercih edildi. Mitinge giden yurttaşlar Marmaray içerisinde de sloganlarına devam etti.İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahında gözaltına alınarak 23 Mart günü tutuklanmasının ardından başlayan protestoların merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak CHP adayı Nuri Aslan'ın seçilmesi hemen öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla sonlandırılmıştı.CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" demişti.CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.'Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını yapacağız' diyen Özel, ''Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Varız! Bu mitingi Anadolu'dan gelenlerle birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız?'' ifadelerini kullanmıştı.Özel’in işaret ettiği miting bugün Maltepe'de gerçekleştirildi. Miting için tüm izinler alındı.CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, bugünkü büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliği'ne yazılan izin yazısı paylaşıldı.Açıklamada, "29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe Miting Alanında yapacağımız miting için İstanbul Valiliğine ilettiğimiz yazıyı ilgilerinize sunarız. Miting için herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Mitingimiz planlanan tarih ve yerde gerçekleşecektir" denildi.Maltepe mitingine EMEP, DEM Parti, Sol Parti, TİP, BTP ve Zafer Partisi katıldı. Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Maltepe'deydi.İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralanmıştı:"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergâh olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.