Samanyolu Haber /Gündem / CHP: Malvarlığı araştırması isteyen Davutoğlu siyasi etik yasasını imzalamamıştı /10 Aralık 2019 09:57

CHP: Malvarlığı araştırması isteyen Davutoğlu siyasi etik yasasını imzalamamıştı

Kurucusu olduğu AKP’den istifa eden ve yeni parti çalışmalarında bulunan Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan ile yaşadığı ‘Şehir Üniversitesi’ polemiğinin ardından siyasilerin mal varlığının araştırılması teklifinde bulundu. CHP’li Gürsel Tekin, Davutoğlu’nun 2017 yılında siyasi etik teklifini imzalamadığını söyledi.

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Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Başbakan olduğu dönemde ‘Siyasi Etik Kanun' teklifini TBMM'ye sevk edeceklerini açıklayan ancak kısa süre sonra görevinden ayrılan Davutoğlu’nun siyasi etik teklifini imzalamadı.

CHP, Davutoğlu'nun görevi bırakmasının ardından aynı teklifi verdi, imzalaması için de Davutoğlu'na gönderdi. Davutoğlu kendi teklifini imzalamadı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “14 Mart 2017 günü TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi olarak sunmuştuk. Davutoğlu'nun imzasına da açtık ama imzalamadı” dedi. Tekin, “Davutoğlu imzalamadı. Ülkenin en tepesindeki kişi, yönettiği ülkede yolsuzluğu engellemenin yollarını arıyordu ama o yolu bulamadı. Tayinle gelip, tayinle gitti. Türkiye'nin bir ‘Temiz eller operasyonuna' ihtiyacı var” diye konuştu.

Ne olmuştu? 

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek için söylediği "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Bu ülkeye hizmetten gayrı hiçbir hedef gütmemiş ve bütün bir ömrünü buna adamış bir başbakana 'dolandırıcılık' iftirasında bulunulmuştur" dedi.

Davutoğlu, "İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin asılsız ithamlara dair..." başlığıyla yaptığı açıklamasında "Üniversiteyi üniversite yapan araziler ve binalar değil, bilim insanları ve öğrencilerin oluşturduğu sosyal iklimdir. Her gördüğü araziye dolar hesabı ile değer biçenler bunu anlayamazlar" ifadelerini kullanırken, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.
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