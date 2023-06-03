CHP Meclis grup yönetimi belirlendi!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP’de 5 saat süren Parti Meclis’i toplantısının ardından Meclis grup yönetimi belirlendi.



Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu. Toplantıda, ayrıca, kurultay sürecinin başlatılması kararı da alındı.



Partinin genel merkezinde saat 10.00'da başlayan toplantıda, CHP’nin yeni Meclis grup yönetimi belli oldu.



Toplantıda alınan karara göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.



TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.