Samanyolu Haber /Politika / CHP Meclis grup yönetimi belirlendi! /03 Haziran 2023 17:26

CHP Meclis grup yönetimi belirlendi!

CHP'de seçimlerin ardından yapılan PM toplantısında CHP Meclis Grup yönetimi de belirlendi. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP’de 5 saat süren Parti Meclis’i toplantısının ardından Meclis grup yönetimi belirlendi.

Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu. Toplantıda, ayrıca, kurultay sürecinin başlatılması kararı da alındı.

Partinin genel merkezinde saat 10.00'da başlayan toplantıda, CHP’nin yeni Meclis grup yönetimi belli oldu.

Toplantıda alınan karara göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.
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