CHP-MHP ittifakı mı geliyor? Bahçeli'ye çıtlattılar bile...

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerin ardından gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.





T24’ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde konuşulanları şöyle anlattı:





“Şimdi Sayın Bahçeli’ye bir anımı anlattım. 12 Eylül'de Alparslan Türkeş’i gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Yıllar sonra ben bir gün Ankara Oran’da yürüyüş yaparken kendisiyle karşılaştım. Arkasında beş altı kişiyle, korumalarıyla o da yürüyordu. Türkeş o kısa sohbette bana şöyle dedi: ‘Eğer 12 Eylül’den önce CHP ile MHP koalisyon yapsaydı, sokaklarda anarşi biterdi ve 12 Eylül olmayabilirdi.’ Sonra bana ‘Siz ne düşünüyordunuz?’ diye sordu.





Ben dedim ki: ‘Ben de o sırada kesinlikle böyle düşünüyordum. Vedat Dalokay ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi – MHP koalisyonunun çok şeyi halledeceğini düşünüyordum. Bence de bu yapılabilseydi 12 Eylül de olmayabilirdi.’ Sonra ülkücülerin o dönem yaptığı bazı şeyleri eleştirince Türkeş ‘Her şeyi kontrol edebildiğinizi sanıyorsunuz. Oysa bazı şeyleri ben de kontrol edemedim. Beni de aştılar’ dedi.”





“CHP-MHP KOALİSYONUN ÇOK BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM, BAHÇELİ’YE DE BUNU İMA ETTİM”

Çetin, “Peki siz Alparslan Türkeş ile yıllar önce aranızda geçen bu sohbeti bugünün konjonktüründe MHP lideri Devlet Bahçeli’ye neden anlatma gereği duydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:





“Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum.”





Çetin daha sonra, “Devlet Bey bir şey söylemedi, dinledi sadece” dedi.