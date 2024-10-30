CHP milletvekili bağlanmak istedi, Özdağ yayını terk etti!

Yayını terk eden Özdağ, şöyle konuştu:





Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.





Ben ayrıldıktan sonra bağlanabilir, konuşabilir ama tekrar ediyorum; Zafer Partisi Atatürk'ün gerçek partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle müzakere değil mücadele edecektir. Ve bu mücadelenin de kazanılabilecek bir mücadele olduğu gerçeğinden hareket ederek Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden taviz vermeden Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşınması mücadelesini veriyor. Hiç kimse kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, kurucu kadrolardan daha zeki ve deneyimli olduğunu zannetmesin. Atatürk'ün kurmuş olduğu devlet üzerinde de etnik merkezli ameliyatlar yapıp 'Ben DEM'e oy veren Kürtleri memnun edeceğim, memnun edene kadar elimden geleni yapacağım' diye siyaset yapmaya kalkmasın. Meselemiz kimseyi mutlu etmek değil. Hadi DEM'e oy verenleri mutlu ettiniz, vermeyenleri ne yapacaksınız? Bölünme istemiyorsanız 'müzakere' demeyeceksiniz, PKK'ya taraf demeyeceksiniz, 'çatışmasızlık süreci' demeyeceksiniz. Bölünmek istemiyorsanız, haine 'hain' diyeceksiniz.





Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sunduğu Kitabın Ortası programına konuk oldu. Özdağ, CHP'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi. Özdağ, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanması nedeniyle yayını terk etti.CHP Genel Merkezi'nin belirlemesi üzerine Umut Akdoğan'ın açıklama yapacağı söylendi. Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlar. Beni hiç bağlamaz. Ben ayrıldıktan sonra yayına bağlanır, Cumhuriyet Halk Partisi adına cevabını verir. Ben ayrılıyorum ve değerli izleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Ancak tekrar ediyorum benim muhatabım "Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlediği milletvekili değil; Genel Başkanı'dır. Onun cep telefonu bende var, benim cep telefonum onda var. Gerekli olduğu zaman görüşüyoruz. Bir televizyonda muhatabım olacaksa ben nasıl milletvekilini arayıp görüşmüyorsam ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı bilgisi olmadan aramam da nezaketsizlik olursa şimdi benim karşıma da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin çıkması bana ve partime yapılacak nezaketsizliktir, bunu da ben kabul etmem" diyerek yayından ayrıldı.