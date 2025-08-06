Samanyolu Haber /Gündem / CHP Milletvekili Tanal'dan KHK çıkışı: Bir gün mutlaka... /06 Ağustos 2025 12:43

CHP Milletvekili Tanal'dan KHK çıkışı: Bir gün mutlaka...

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) milyonlarca insanın delilsiz ve gerekçesiz biçimde bir gecede suçlu’ ilan edildiğini söyledi.

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KHK ile ihraç edilen vatandaşların büyük çoğunluğunun hakkında bir mahkeme kararı olmadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ‘‘Bugün Türkiye’de binlerce öğretmen, doktor, mühendis, akademisyen ve memur, herhangi bir yargı kararı olmaksızın açlığa, sosyal ölüme, yurtdışına göçe mahkûm edilmiştir. Çocuklarının okul kaydını yaptıramayan, iş bulamayan, pasaport alamayan, açlıkla terbiye edilmeye çalışılan bir kitleden söz ediyoruz.’’ dedi.

X Hesabından paylaşımda bulunan Tanal şu ifadeleri kullandı:

KHK mağduriyeti, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesine en ağır darbelerden biridir. Yargı kararı olmadan, savunma hakkı tanınmadan, delilsiz ve gerekçesiz biçimde milyonlarca insan bir gecede “suçlu” ilan edilmiştir. Bu uygulama, açıkça Anayasa’nın 38. maddesindeki masumiyet karinesine, 36. maddesindeki adil yargılanma hakkına ve Anayasa’nın 129. maddesindeki memurların savunma hakkına aykırıdır.

”ÇOĞU BERAAT ETMİŞ, ANCAK BUNA RAĞMEN GÖREVLERİNE İADE EDİLMEMİŞTİR”
KHK ile ihraç edilen yurttaşların büyük çoğunluğu hakkında mahkeme kararı yoktur. Hakkında dava açılanların çoğu da beraat etmiş, ancak buna rağmen görevlerine iade edilmemiştir. Bu durum, sadece kişisel hak ihlali değil, aynı zamanda anayasal düzenin keyfiyetle yönetildiğinin kanıtıdır.

”AÇLIKLA TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILAN BİR KİTLEDEN SÖZ EDİYORUZ”
Bugün Türkiye’de binlerce öğretmen, doktor, mühendis, akademisyen ve memur, herhangi bir yargı kararı olmaksızın açlığa, sosyal ölüme, yurtdışına göçe mahkûm edilmiştir. Çocuklarının okul kaydını yaptıramayan, iş bulamayan, pasaport alamayan, açlıkla terbiye edilmeye çalışılan bir kitleden söz ediyoruz.

Bu tablo, sadece bir insan hakları sorunu değil, aynı zamanda bir hukuk cinayetidir. Her hukuk devletinde, suç bireyseldir. Aksi uygulamalar ise totaliter rejimlerin yöntemidir.

”BU SESSİZ KIYIMA SES ÇIKARMAYAN HERKES, TARİH ÖNÜNDE SUÇ ORTAĞIDIR”
KHK’lar eliyle uygulanan bu toplumsal kıyımın siyasal sorumlusu AKP iktidarıdır. Bugün bu sessiz kıyıma ses çıkarmayan herkes, tarih önünde suç ortağıdır.

Unutulmasın: Yargı kararı olmadan ihraç edilen her birey, bir gün mutlaka haklarını alacak; hukuksuzluğu sürdürenler ise bu ülkenin adalet arşivine kara bir leke olarak yazılacaktır. KHK zulmü son bulacak, hukuk yeniden inşa edilecektir.”

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