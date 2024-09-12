Samanyolu Haber /Gündem / CHP milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü /12 Eylül 2024 18:34

CHP milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü

Sendikalı oldukları için işten atılan ve eylemlerini sürdüren Polonez fabrikası işçilerine destek veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü.

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Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı direniş devam ediyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bugün işçilere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isteyen Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü.

Konuyla ilgili Tekgıda-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonez direnişine destek ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isterken üstüne emniyetin aracı sürüldü" denildi.

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