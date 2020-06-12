CHP’nin AYM başvurusunda skandal: Düşünce suçunda ayrımcılık talebi

CHP, düşünce suçluları arasında ayrım yaparak, kendisine yakın gördüğü gazeteci ve siyasetçilerin ceza aldığı TCK 314-3 ve 220-6-7-8’nci maddelerde yer alan ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve üye olmamakla birlikte yardım ve propaganda suçlarının’ kapsam dışı bırakılmasının iptalini istedi. Böylece CHP, düşünce suçunda ayrımcılığa imza attı.





AKP ve MHP’nin çıkardığı infaz yasasıyla hırsızlık, gasp, uyuşturucu, cinayet gibi adli suçları işleyen 90 bine yakın tutuklu ve hükümlü tahliye oldu. Tahliye olanlar arasında mafya lideri Alaattin Çakıcı da yer aldı. AKP ve MHP’nin terör diyerek kapsam dışında bıraktığı cezaevlerinde binlerce düşünce suçlusu bulunuyor. Cezaevlerindeki düşünce suçluları arasında, 15 Temmuz’un ardından tutuklanan ya da Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu, banka hesabı açtırdığı, sendika ya da derneğe üye olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 314-2’nci maddesinde yer alan silahlı terör örgütü üyeliği ile yine 220’nci maddesinde yer alan örgüte yardım suçundun ceza verilen binlerce muhalif kişi bulunuyor.





Ancak CHP, AYM’ye yaptığı başvuruda sadece partisine üye yada kendisine yakın gördüğü bir kısım gazetecilerin infaz değişikliğinden yararlanmasını, kapsam dışı bırakan maddelerin iptalini istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AYM önünde yaptığı açıklamada, “Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın hüküm giymesi hakkaniyetli değildir” dedi. Ancak yaptıkları iptal başvurusunda skandal bir ayrımcılığa imza atarak, binlerce düşünce suçlusunun infaz indiriminden faydalanmasını istemedi.





‘DÜŞÜNCESİNDEN BAŞKA BİR KUSURU OLMAYAN İNSANIN HÜKÜM GİYMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİLDİR’

Engin Altay, dün AYM önünde bu konuda şu açıklamayı yaptı: “CHP bu başvuru ile eli kanlı teröristlerin de tahliyesini istiyor zannedilmesin. Herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, TCK’nın 314. Maddesi’nin 3. Fıkrası’ndan ceza alınanların da yararlanmasını istedik. Yine biz, TCK’nın 220. Maddesi’nin 6-7 ve 8. Fıkrası’ndan hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini görsel ve yazılı medya ile ifade edenler bundan yararlansın dedik. Basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın dedik. Yani, hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP’nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir…Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın hüküm giymesi hakkaniyetli değildir. Askerimize, polisimize kurşun sıkan, sıktıran teröristlerle ilgili bir başvuru yoktur. Erdoğan’ı eleştirenlerin basınç altındaki hakim ve savcılarca terörle ilişkilendirilerek cezaevine konulmalarını görüyoruz. Onların da denetimli serbestlikten yararlanmalarını bir zaruret görüyoruz.”





BAŞVURUYA DA BAKMAK LAZIM

Avukat Gizay Dulkadir, Twitter hesabından CHP’nin yaptığı ayrımcılığa dikkat çekti. Dulkadir, şunları kaydetti: “CHP bugün, Anayasa Mahkemesine TCK 314/3 ve 220/6-7-8’den hüküm giyenlerin de infaz indirimi ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanması için başvurdu. Açıklamalara göre örgüt üyeliği yani TCK 314/2 kapsamında bir başvuruda bulunulmamış. Özetle başvuru, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yine üye olmamakla birlikte yardım ve propaganda suçları bakımından yapılmış. Herkes AYM’nin geçmişte verdiği kararlardan bahsediyor ancak sadece kararlara değil, yapılan başvurulara da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Her şey kanunda yazıyor gibi düşünülebilir ama uygulamada öyle olmuyor maalesef. 3 hukukçunun olduğu yerden 4 farklı görüş çıkıyor.”





İKTİDARDAN NE FARKINIZ VAR?

CHP’nin düşünce suçluları arasında yaptığı ayrımcılığa çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. CHP’nin sosyal medya hesabını etiketleyen bir kişi, “Yargılamalardaki adaletsizlik ve hukuksuzluklar ortadayken, yasal dayanaktan yoksun kriterlerle insanlar terör örgütü üyeliğinden hüküm giyerken siz bunlar hariç talepte bulunuyorsunuz. Yazıklar olsun…Aynı adaletsizliklere muhatap olmanızı dilerim” dedi. Başka bir kullanıcı ise CHP’ye, “Ona istemedik buna istemedik demek nasıl bir saçmalık. Hem eşitlik ilkesine aykırı diyeceksiniz hemde ona istemedik buna istemedik, gazeteci çıksın siyasetçi çıksın işte efendim şöyle böyle diyeceksiniz. Bu nedir yav” tepkisi gösterdi. Bir başka kişi ise, “Hiçbir suç işlememiş, devletine milletine yanlış yapmamış iltisak ve irtibat masalı ile 314/2 den yargılanan ve ceza alanlar terörist yani, onlar için biz bir şey yapmayız öyle mi hadi oradan mide bulandırıcılar, iktidardan ne farkınız var bu halinizle..” yorumu yaptı.



