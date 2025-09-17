‘CHP’nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi’ reddedildi

CHP’nin 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran CHP delegesinin talebi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.



CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül’de 22’inci Olağanüstü Kurultay’ın yapılmasına karar verildi. CHP’nin Ankara’daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvurda bulundu.



Çankaya İlçe Seçim kurulu, CHP’de olağanüstü kurultayın iptaline yönelik talebi reddetti. İtirazı yapan delegenin İl Seçim Kuruluna başvurması bekleniyor.