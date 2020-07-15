CHP o kanun için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "çoklu baro kanunu" diye bilinen düzenlemeye itarez edeceklerini söyledi.





Altay, "Yarın Anayasa Mahkemesi'nden öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz, iptali istemi ile başvuru yapacağım." dedi.







Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.





CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce açıklandığı gibi, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edecek.