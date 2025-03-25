Samanyolu Haber /Politika / CHP önereceği ismi belirledi: İBB başkan vekilliğine Nuri Aslan aday gösterildi /25 Mart 2025 21:50

CHP önereceği ismi belirledi: İBB başkan vekilliğine Nuri Aslan aday gösterildi

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ı aday gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaptığı açıklamada, CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda “Adayımız Nuri Aslan’dır” dedi.

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Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) başkan vekilliği için CHP’nin adayını kamuoyuna duyurdu.

Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programı için edindiği bilgilere dayandırdığı paylaşımında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in partisinin adayını açıkladığını ifade etti. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek’in “Adayımız Nuri Aslan’dır” şeklinde konuştuğu belirtildi.

Bu açıklama, CHP’nin meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında yapıldı. Yarkadaş’ın paylaşımına göre Nuri Aslan, yarın gerçekleşecek olan İBB Başkan Vekili seçiminde CHP’nin resmi adayı olarak gösterilecek. Toplantının saat 21.02 itibarıyla halen devam ettiği bilgisi de paylaşımda yer aldı.
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