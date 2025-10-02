CHP operasyonlarının tartışmalı ismi Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı!

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda kilit isim haline gelen Aziz İhsan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyım atandı, şirketler TMSF’ye devredildi.





Kayyım atanan şirketlerin tam listesi şu şekilde:





BİLGİNAY TEMİZLİK HİZMETLERİ YEMEKÇİLİK BİLGİSAYAR İLAÇLAMA ORGANİZASYON TAŞIMACILIK İNŞAAT DANIŞMANLIK TEKSTİL AYAKKABICILIK TURİZM TİCARET PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

BARKA ATIK YÖNETİMİ TAŞIMACILIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE PROJE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PROVEK İLAÇ KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKONTEK SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ

ELİF LPG VE AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN ELİF OTOYOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İNTURSA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TURKUAZ İSG SOSYAL HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM MERKEZİ PAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLDENİZ ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BABİL OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ

KALESUR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CİHANGİR MİMARLIK İNŞAAT MÜHENDİSLİK GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YSF ARAÇ KİRALAMA PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

TULPAR AKARYAKIT DAĞITIMSANAYİ VE TİCARET LİMİTED

AKTAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PİRİPAK HİJYENİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİG PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ

SANART RESTORASYON PROJE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERATO OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PERLA DENİZCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DBH GLOBAL İNŞ.TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık kayyım kararına ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturmada suç örgütüne ait, el konulan 16 şirkete 30.09.2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.





NE OLMUŞTU?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların merkezinde adı sıkça geçen Aziz İhsan Aktaş, savcılığın iddiasına göre suç örgütü lideri kabul edilmişti. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato isteyen Aktaş’ın talebi önce reddedilmiş, ancak “itirafçı” olup rüşvet verdiği isimleri açıklamasının ardından kabul edilmişti. Aktaş’ın beyanlarıyla çok sayıda belediye başkanı ve bürokrat gözaltına alınırken bazı belediyelerin yönetimi el değiştirmişti.





Aktaş’ın şirketlerinin kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler ve belediyelerden yüksek miktarda ihale aldığı, bu ihalelerin yüzde 80’i AKP döneminde gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Ancak Aktaş'ın ifadeleri sadece CHP'li belediyelere operasyonlarla sonuçlanmıştı.



