CHP Özdağ'a sınır çekti: İçişleri ve Kültür Bakanlıkları verilmeyecek

Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Görüşmelerde bakanlık pazarlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.







Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, Zafer Partisi çevrelerinde, görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın kendilerine verileceği yönünde iddialar dillendirilirken, kulislerde iki bakanlığın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın da talep edildiği konuşuldu. Ayrıca "TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" verildiği de öne sürüldü.





Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın görüşmesinin ardından ortak açıklamada ve protokolde bu iddialara dair bir madde yer almadı.







CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal da ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.





'ÖZDAĞ'A HİÇBİR GÖREV VERİLMEDİ'

Gazeteci Canan Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nın basın danışmanı Ömer Topsakal ile konuştum. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Özdağ'a İçişleri ve Kültür Bakanlığı ile TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı verildi" iddiasını kesin bir dille yalanladı. Özdağ'a, şu an için hiçbir görev verilmediğini belirtti" ifadelerini kullandı.