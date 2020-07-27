CHP Parti meclisi belirlendi

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belirlendi.







8 KİŞİLİK BİLİM PLATFORMU







Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesi için kayıtlı 1356 delegeden 1324'ü oy kullandı. 1235 oy geçerli olurken, 89 oy geçersiz sayıldı.





Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği 12 kişilik Bilim Platformu listesinden en çok oyu alan 8 kişi, Parti Meclisine girdi.





PM’ye giren isimler şöyle:





Yunus Emre 1021

Aylin Yaman 964

Fethi Açıkel 956

Burhan Şenatalar 905

Ali Rıza Erbay 887

Lale Karabıyık 871

Yüksel Taşkın 780

Ayşe Eser Danışoğlu 756





Onur Akın 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle PM dışında kaldı. Yerine, 756 oy alan Ayşe Eser Danışoğlu yeniden PM’ye girdi. Diğer adaylar Örsan Kunter Öymen 747, Baran Seyhan 577 ve Hüseyin Tarık Şengül ise 636 oy aldı.





EN YÜKSEK OYU FAİK ÖZTRAK ALDI





Parti Meclisi seçimleri için kayıtlı 1356 delegeden 1324'ü oy kullandı. 1241 oy geçerli sayıldı. Geçersiz oy sayısı ise 83 oldu.





222 kişinin aday olduğu Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu 982 oy ile Faik Öztrak aldı.





MYK’DAN LİSTE DIŞI KALANLAR





Kemal Kılıçdaroğlu, kendi talebi ile aday olmayan Haluk Koç dışındaki tüm MYK üyelerine anahtar listede yer vererek, tercihi delegelere bırakmıştı.





MYK üyelerinden 5 isim Parti Meclisine giremedi. Aykut Erdoğdu 499 ile 55. sırada, Yıldırım Kaya 496 oy ile 59. sırada, Tuncay Özkan 477 oy ile 62. sırada, Gökçe Gökçen 354 oy ile 79. sırada, Ünal Çeviköz 278 oy ile 92. sırada yer aldı.





27 PM ÜYESİ LİSTE DIŞI KALDI





PM’den liste dışı kalanların sayısı ise 27 oldu.





Genel Başkan aday adaylığını açıklayan, ancak yeterli imzaya ulaşamayan CHP PM üyesi İlhan Cihaner yeniden aday olmamıştı. Cihaner, delegelerin genel merkezden gelen baskı üzerine imzalarını çektiklerini açıklamıştı. Cihaner’i destekleyen Gelecek İçin Biz Grubu’ndan PM üyesi Ali Şeker de Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almamıştı. Şeker'in oyu 314'de kaldı, PM'ye giremedi. Sol söylemleriyle dikkat çeken Erdal Aksünger de PM’ye giremedi.





PM’den liste dışı kalan diğer isimler şöyle: Ali Haydar Hakverdi, Ayça Taşkent, Burhan Şenatalar, Bülent Ecevit Tatlıdil, Celal Çelik, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Fatma Güner, Gamze Pamuk Ateşli, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, Meryem Gül Çiftçi, Pınar Uzun, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Yüksel Taşkın, Zeki Kılıçaslan,





ANAHTAR LİSTEYİ DELENLER





4 PM üyesi ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almamasına rağmen delegelerin tercihiyle yeniden PM’ye seçildi. Anahtar listeyi delen isimler şöyle:

Gaye Usluer 661 oy ile 29. sırada, Gökhan Günaydın 641 oy ile 31. sırada, Eren Erdem 637 oy ile 32. sırada, Müslim Sarı 592 oy ile 38. sırada yer aldı.

Yine Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almayan Gürsel Erol 824 oy ile 9. sırada, Aylin Nazlıaka da 515 oy ile 51. sırada yer alarak anahtar listeyi deldi.





CHP Tüzüğüne göre, yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası bulunuyor. Parti Meclisi’nin önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.





50 kişinin aday olduğu Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise şöyle belirlendi:





Mahir Polat 796

Saniye Barut 778

Uğur Bayraktutan 771

Süleyman Bülbül 724

Gülsüm Filorinalı 682

Sezgin kaya 649

Cem Artantaş 637

Garip Erdoğan 633

Ahmet Ersen Özsoy 630

Doğuşcan Aydın Aygün 621

Mustafa Serdar Soydan 593

Bülent Maraklı 574

Bülent Yücetürk 554

Gülşah Deniz Atalar 539

Yiğit Acar 509