CHP PM'nin resmi sonuçları belli oldu

CHP’de hafta sonu gerçekleştirilen 37’nci Olağan Kurultay’ın ardından oluşan 60 kişilik Parti Meclisi’nin (PM), kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu.PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi sonuçları, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılan itirazları değerlendirmesinin ardından açıklandı.





Kurultayda delegeler, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu’nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullanmıştı. Seçimlerde kadın ve gençlik kotasının uygulandığı sıralı liste ise açıklanmamıştı.





20’si kadın, 60 kişilik yeni PM’de, 34 milletvekili yer aldı. PM’nin en genç üyesi ise 349 oyla 20 yaşındaki Ahmet Hakan Uyanık oldu.





CHP PM’nin cinsiyet ve gençlik kotası uygulanmış resmi sıralaması şu şekilde:





Faik Öztrak (982)

Bülent Kuşoğlu (862)

Ali Öztunç (855)

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

Oğuz Kaan Salıcı (844)

Onursal Adıgüzel (836)

Umut Akdoğan (830)

Deniz Demir (825)

Gürsel Erol (824)

Erdoğan Toprak (819)

Selin Sayek Böke (794)

Veli Ağbaba (791)

Ahmet Akın (791)

Hakkı Suha Okay (762)

Ednan Arslan (743)

Gamze Akkuş İlgezdi (729)

Zeynel Emre (723)

Murat Emir (720)

Tekin Bingöl (716)

Ulaş Karasu (688)

Gamze Taşcıer (681)

Gökan Zeybek (679)

Bülent Tezcan (676)

Orhan Sarıbal (675)

Seyit Torun (673)

Tahsin Tarhan (671)

Özgür Karabat (668)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666)

Gaye Usluer (661)

Muharrem Erkek (642)

Gökhan Günaydın (641)

Eren Erdem (637)

Hasan Baltacı (623)

Devrim Barış Çelik (612)

Gülizar Biçer Karaca (606)

Nevaf Bilek (595)

Müslim Sarı (592)

Ali Mahir Başarır (576)

Aysu Bankoğlu (542)

Yaşar Seyman (528)

Candan Yüceer (520)

Aylin Nazlıaka (515)

Pınar Uzun (476)

Ayça Taşkent (431)

Sevgi Kılıç (365)

Erbil Aydınlık (355)

Gökçe Gökçen (354)

Ahmet Hakan Uyanık (349)

Neslihan Hancıoğlu (336)

Semra Dinçer (295)

Gizem Özcan (293)

Hasan Efe Uyar (293)

BKSP’den PM’ye giren 8 üye ise şöyle: Yunus Emre, Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın, Ayşe Eser Danışoğlu.





Toplam 15 üyeden oluşan YDK ise şu isimlerden oluştu: Mahir Polat, Saniye Barut, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Ahmet Ersen Özsoy, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Tuba Torun, Gonca Yelda Orhan.





PM seçimlerinde CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Öztrak’ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti.





CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından “bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği” tartışmaları nedeniyle 2016’da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM’de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 515 delegenin oyunu alarak PM’ye girdi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlandığı anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM’ye girebilecek oya ulaştı.





4 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PM’YE GİREMEDİ





Yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotasının uygulanması nedeniyle 18 kişilik MYK’nin 4 üyesinin PM’ye giremedi. MYK üyelerinden Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu yeni PM’de yer alamadı.