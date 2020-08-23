CHP sahaya iniyor

CHP, kampanya kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde onlarca stand kuracak; metro ve metrobüs duraklarında, vapur iskelelerinde broşürler dağıtacak. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından oluşturulan yaklaşık 250 kişiden oluşan bir ekip, “İstanbul Sözleşmesi Nedir? Bana Sor” yazılı t-shirtlerle kent meydanlarında vatandaşın sözleşmeyle ilgili sorularına yanıt verecek, bilgilendirmelerde bulunacak. CHP İstanbul Kadın Kolları ise 39 ilçede ev ev dolaşarak İstanbullu kadınlara İstanbul Sözleşmesi’ni anlatacak; pazar yerlerinin girişinde kurulacak standlarda kadınların sorularına yanıt verecek.





CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kampanyada görev alacak parti üyeleri için online eğitim toplantıları da gerçekleştirildi. İstanbul’da milyonlarca vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan broşürlerde ise İstanbul Sözleşmesi’nin tanımı, amaçları, ne işe yarayacağı, nasıl uygulanacağı, sözleşmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar, kadına yönelik şiddet türleri, Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durumu ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi. CHP’nin 39 ilçe merkezi ile İl Başkanlığı binasına da İstanbul Sözleşmesi’nin amaçlarının yazılığı olduğu pankartlar asıldı.





CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi Uygulansın, Kadınlar Yaşasın kampanyasıyla ilgili yarın saat 11.00'de Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirecek.