Samanyolu Haber /Gündem / CHP, seçim beyannamesi çalışmalarını erkene alacak /21 Ocak 2025 09:39

CHP, seçim beyannamesi çalışmalarını erkene alacak

CHP lideri Özgür Özel’in Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda kurmaylarına “Bizi zor günler bekliyor ama mücadeleye edeceğiz. Kendi gündemimizi koruyup çalışmalarımızı hızlandıracağız” dediği öğrenildi. Bu kapsamda; partinin seçim beyannamesi yapacağı yeni program çalışmalarını erkene çekmek istediği, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için de yöntem değerlendirmelerine başlayacağı belirtildi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda iktidarın son dönemde artırdığı baskılara karşı partisinin yol haritasını ele aldı. 

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma başlatılmasını örnek gösteren parti kurmayları “Her sabah bir partilimize yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Bu nedenle tek bir yol haritamızın olduğunu, aldığımız kararlarla ilgili netleşmiş bir takvimimiz olduğunu söyleyemeyiz” dedi. 

Cumhuriyet'in haberine göre bu kapsamda CHP lideri Özel’in de toplantıda “Bizi zor günler bekliyor, hukuksuzluk her gün artıyor ama mücadeleye edeceğiz. İnsanların önünden gideceğiz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi. 

Özel’in “AKP’nin yaptığı iş, düpedüz savaş ilanıdır. Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz” sözlerine gönderme yapan kurmaylar, bu kapsamda ana hedeflerinin 2025’i seçim yılına çevirmek olduğunu vurguladı. 

Soğuk kanlı bir süreç yürütmek istediklerini belirten partililer “Ayakları yere basan, toplumda karşılığı olan bir süreç yürütmek istiyoruz. Bu nedenle keskin değil, değişebilir bir yol haritamız olacak. Çünkü süreçte bilinmeyenler fazla. Her gün yapılan operasyonlara karşı reflekslerimiz olacak ama erken seçime yönelik bir ana hattımız da olacak” ifadelerini kullandı.

‘ADAYLIK İÇİN NETLEŞEN TAKVİM YOK’
Partililer, bu kapsamda CHP’nin seçim beyyannamesi olacak yeni programı için kasım ayı gibi yapmayı hedefledikleri program kurultayını erkene çekmek istediklerini aktardı. 

“İktidar kendi ajandası içinde operasyonlarını yapıyor” diyen kurmaylar “Biz ona yanıt vermektense önce kendi programımızı belirleyelim. Böylece insanlara iktidar olduğumuzda ne yapacağımızı anlatalım. Sonra bir aday belirlemek gerekiyor. Bu adayın belirlenme yöntemi konuşulacak” ifadelerini kullandı. 

Ancak adaylık ilanıyla ilgili net bir takvim olmadığını vurgulayan CHP’liler “Bu konuda da yaptığımız toplantılarda herkesin farklı önerileri oldu. Önce bir yöntem seçeceğiz. Genel başkanımızın daha önce söylediği ‘Parti üyelerine sorabiliriz’ gibi yöntemler vardı. Bunları değerlendireceğiz. Ancak bu değerlendirme için henüz netleştirdiğimiz bir takvim yok. Partide küskünlüğe yol açmadan, hepimizin seçime odaklandığı, kimsenin geride kalmadığı bir yöntem belirleyeceğiz” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP, seçim beyannamesi çalışmalarını erkene alacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:46