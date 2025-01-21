CHP, seçim beyannamesi çalışmalarını erkene alacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda iktidarın son dönemde artırdığı baskılara karşı partisinin yol haritasını ele aldı.





CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma başlatılmasını örnek gösteren parti kurmayları “Her sabah bir partilimize yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Bu nedenle tek bir yol haritamızın olduğunu, aldığımız kararlarla ilgili netleşmiş bir takvimimiz olduğunu söyleyemeyiz” dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre bu kapsamda CHP lideri Özel’in de toplantıda “Bizi zor günler bekliyor, hukuksuzluk her gün artıyor ama mücadeleye edeceğiz. İnsanların önünden gideceğiz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.





Özel’in “AKP’nin yaptığı iş, düpedüz savaş ilanıdır. Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz” sözlerine gönderme yapan kurmaylar, bu kapsamda ana hedeflerinin 2025’i seçim yılına çevirmek olduğunu vurguladı.





Soğuk kanlı bir süreç yürütmek istediklerini belirten partililer “Ayakları yere basan, toplumda karşılığı olan bir süreç yürütmek istiyoruz. Bu nedenle keskin değil, değişebilir bir yol haritamız olacak. Çünkü süreçte bilinmeyenler fazla. Her gün yapılan operasyonlara karşı reflekslerimiz olacak ama erken seçime yönelik bir ana hattımız da olacak” ifadelerini kullandı.





‘ADAYLIK İÇİN NETLEŞEN TAKVİM YOK’

Partililer, bu kapsamda CHP’nin seçim beyyannamesi olacak yeni programı için kasım ayı gibi yapmayı hedefledikleri program kurultayını erkene çekmek istediklerini aktardı.





“İktidar kendi ajandası içinde operasyonlarını yapıyor” diyen kurmaylar “Biz ona yanıt vermektense önce kendi programımızı belirleyelim. Böylece insanlara iktidar olduğumuzda ne yapacağımızı anlatalım. Sonra bir aday belirlemek gerekiyor. Bu adayın belirlenme yöntemi konuşulacak” ifadelerini kullandı.





Ancak adaylık ilanıyla ilgili net bir takvim olmadığını vurgulayan CHP’liler “Bu konuda da yaptığımız toplantılarda herkesin farklı önerileri oldu. Önce bir yöntem seçeceğiz. Genel başkanımızın daha önce söylediği ‘Parti üyelerine sorabiliriz’ gibi yöntemler vardı. Bunları değerlendireceğiz. Ancak bu değerlendirme için henüz netleştirdiğimiz bir takvim yok. Partide küskünlüğe yol açmadan, hepimizin seçime odaklandığı, kimsenin geride kalmadığı bir yöntem belirleyeceğiz” diye konuştu.