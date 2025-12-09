CHP şikayet etmişti: HSK reddetti!

Gürlek ise iddiaları reddederek “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler” demişti





CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) yaptıkları başvurunun reddedildiğini bütçe görüşmelerinde açıkladı.Bütçe konuşmasında Özel, AKP sıralarına dönerek, “HSK’ye daha bugün ya, bugün, kendisiyle ilgili yaptığımız başvuru değerlendirme dışı, değerlendirme dışı. Gün gelecek, herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı.CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg’daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını öne sürmüştü. Özel, “2 Ekim 2024’te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor” demişti.GÜRLEK KENDİNİ SAVUNDUBirGün’ün haberine göre, CHP’nin başvurusunun, “Gürlek’in Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği” ile ilgili olduğu belirtildi. CHP şikayet başvurusunda, “Gürlek’in Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiğini” savunarak, “Akın Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını” talep etti. CHP’nin başvurusunda öte yandan, “Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle şikâyet edilenler hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın yürütülerek, sonunda yaptırım uygulanmasını vekâleten talep ederim” denildi.Başvuru, 8 Aralık’ta yanıtlandı. CHP’nin talebi HSK tarafından reddedildi.