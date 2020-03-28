Samanyolu Haber /Gündem / CHP: Siyasi tutuklular af kapsamı dışında bırakılmasın /28 Mart 2020 16:19

CHP: Siyasi tutuklular af kapsamı dışında bırakılmasın

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hazırlanmakta olan infaz yasasını değerlendirdi.

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Gökçen, “Terör suçlarında bizzat şiddete ve terör eylemlerine başvuranlarla siyasi eleştiri yapanlar mevzuatta ve uygulamada ayırt edilmiyor.” dedi.

Gökçen, “Yalnızca iktidarı sert bir şekilde eleştirdiği için terörist ilan edilen birçok kişi var. Çünkü kanunlar buna izin veriyor, mahkemeler saraydan emir alıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği de koronavirüsle mücadele edilirken devletlerin cezaevlerinde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlüleri unutmaması gerektiğini hatırlatıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye’de siyasi nedenlerle cezaevinde bulunanların çıkarılması gerektiğini söylüyor.” ifadesini kullandı.

Gökçen, “Türkiye artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bile yargı yetkisinin siyasi nedenlerle kullanıldığının tespit edildiği bir ülke. Cezaevi koşulları sağlıksız. Virüs hızla yayılıyor. Tutukluluk ve cezalar artık yalnızca ifade özgürlüğüne değil, sağlığa yönelik de vahim bir tehdit. Özellikle Terörle Mücadele Kanunu’ndaki muğlaklığın giderilmesi, örgüt suçları gibi birçok düzenlemenin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı.” dedi.
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