CHP, skandal düğün hakkında suç duyurusunda bulunacak





BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe tepkiler sürüyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, skandal düğün ile ilgili, "Sadece etik kurul soruşturması ile yetinilmemelidir. Bu durum aynı zamanda hukuki bir sorundur ve derhal ilgili bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. Konu, etik kurulun incelemesinin ötesine geçerek yargıya taşınmalı, sorumlular adalet önünde hesap vermelidir. CHP olarak biz de bu konunun yargısal sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi."Bu olayın bir milat olması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Karatepe, "Kamu gücünün ve kaynaklarının böylesine sorumsuzca ve etik dışı kullanımı karşısında herkesin hesap vermesi şarttır. Hukukçularımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve biz de CHP olarak sorumlu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.Yalçın Karatepe, şunları söyledi: "Bu tür skandalların tekrar yaşanmaması için şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik ilkelerin kamu yönetiminde olmazsa olmaz hale getirilmesi gerekmektedir. Bizler, CHP olarak bu sürecin takipçisi olacağız ve kamu kaynaklarının bu şekilde istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz."BirGün yazarı Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın skandal düğününü ortaya çıkarmıştı.Buna göre BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesini gönderdi.Düğünde BDDK’nin denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri takı sırasına girdi. Takılar kutuları doldurdu.