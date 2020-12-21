Samanyolu Haber /Gündem / CHP Sözcüsü Faik Öztark'a 'çıplak aramalar' soruldu /21 Aralık 2020 21:29

CHP Sözcüsü Faik Öztark'a 'çıplak aramalar' soruldu

Kendisine, son dönemde gündeme taşınan cezaevlerindeki çıplak aramalarla ilgili bir soru yöneltilen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin değerlendirme bulundu.

Basın açıklaması sırasında çeşitli soruları cevaplandıran Özrak'a yöneltilen sorulardan birisi de son dönemde gündeme taşınan çıplak aramalarla ilgili oldu.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Öztrak, sözü edilen iddiaların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Teknolojinin geldiği noktada bu tarz uygulamalara başvurulmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Öztrak, bu meselenin üzerine gidilmesi çağrısında bulunarak bu ayıbın önlemesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Söz konusu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu belirten Öztrak, bu iddiaların Meclis'teki komisyonlarda araştırılmasının da devlet olmanın bir gereği olduğunu ifade etti.


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