CHP Sözcüsü Faik Öztark'a 'çıplak aramalar' soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin değerlendirme bulundu.





Basın açıklaması sırasında çeşitli soruları cevaplandıran Özrak'a yöneltilen sorulardan birisi de son dönemde gündeme taşınan çıplak aramalarla ilgili oldu.















Söz konusu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu belirten Öztrak, bu iddiaların Meclis'teki komisyonlarda araştırılmasının da devlet olmanın bir gereği olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Öztrak, sözü edilen iddiaların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Teknolojinin geldiği noktada bu tarz uygulamalara başvurulmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Öztrak, bu meselenin üzerine gidilmesi çağrısında bulunarak bu ayıbın önlemesi gerektiğine vurgu yaptı.